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В Толочине уже несколько лет подряд высаживают сорта белоруской селекции

18.04.2020 18:00 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Весна - напряженное время не только для хлеборобов. Кипит работа и в садах. Теперь самое время для обрезки деревьев и обновления плодовых насаждений. В Толочине, где располагается научно-практический центр по картофелеводству и плодоводству Национальной академии наук Беларуси, уже несколько лет подряд высаживают сорта белоруской селекции. Они адаптированы к здешним условиям, более морозоустойчивы, чем зарубежные. В последние годы садоводы увеличивают площади под ягодники - растет спрос на свежую товарную ягоду. Ольга Масловская  о весенних  хлопотах в саду (видео). 
 
 
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Весна - напряженное время не только для хлеборобов. Кипит работа и в садах. Теперь самое время для обрезки деревьев и обновления плодовых насаждений. В Толочине, где...
 
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