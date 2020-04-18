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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Толочине уже несколько лет подряд высаживают сорта белоруской селекции Весна - напряженное время не только для хлеборобов. Кипит работа и в садах. Теперь самое время для обрезки деревьев и обновления плодовых насаждений. В Толочине, где...

Весна - напряженное время не только для хлеборобов. Кипит работа и в садах. Теперь самое время для обрезки деревьев и обновления плодовых насаждений. В Толочине, где располагается научно-практический центр по картофелеводству и плодоводству Национальной академии наук Беларуси, уже несколько лет подряд высаживают сорта белоруской селекции. Они адаптированы к здешним условиям, более морозоустойчивы, чем зарубежные. В последние годы садоводы увеличивают площади под ягодники - растет спрос на свежую товарную ягоду.о весенних хлопотах в саду (видео).