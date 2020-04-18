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МАРТ поручил бизнесу откорректировать цены на социально значимые товары до 22 апреля
18.04.2020 16:54 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Цены на социально значимые товары нужно привести в соответствие с постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 15 апреля 2020 года № 30 «О регулировании цен на социально значимые товары» не позже 22 апреля. Об этом
Официальное опубликование и вступление в силу постановления МАРТ № 30 приходится на 18 и 19 апреля, которые являются выходными днями. Кроме того, документом регулируется значительное количество товарных позиций. «В связи с этим полагаем возможным приведение цен в соответствие с требованиями постановления не позднее 22 апреля», — говорится в сообщении.
При этом в МАРТ обратили внимание, что до приведения цен на товары в соответствие с нормами постановления № 30 их рост по отношению к уровню, сложившемуся на 18 апреля, не допускается.
Постановлением МАРТ № 30 введено госрегулирование цен на отдельные социально значимые товары. В перечень товаров, на которые власти будут сдерживать рост цен в течение 90 дней, попали в числе прочего свежая рыба, сливочное, подсолнечное, рапсовое масло, пшеничная мука, яблоки, мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров), поваренная соль, рис, овсяные хлопья, многие виды хлеба, куриные яйца, чай, кофе, консервы, картофель, репчатый лук, многие молочные продукты, мыло туалетное, спички, прокладки женские, подгузники, туалетную бумагу. Цены
Власти ввели также ограничения по рентабельности производителей социально значимых товаров. Она не может превышать фактическую рентабельность по товарным позициям, которая была в январе-феврале этого года. В тех случаях, если фактическая рентабельность за этот период составляла меньше 10%, производители могут ее повысить до этой отметки, но не превышать.
Предельная максимальная надбавка импортера на социально значимые товары не сможет превышать 10% (по аналогии с постановлением № 27, которым установили предельную надбавку на маски и антисептики).
При этом предельные максимальные торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки) к отпускным ценам производителей и импортеров не могут превышать те показатели, которые прописаны в рекомендациях МАРТ. К примеру, на сливочное и подсолнечное масло — до 20%, пшеничную муку, репчатый лук — до 30%, сахар — до 15%.
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Постановлением МАРТ № 30 введено госрегулирование цен на отдельные социально значимые товары.
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