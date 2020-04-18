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Топливо на АЗС в Беларуси с 19 апреля дешевеет на 1 копейку
18.04.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Топливо на АЗС в Беларуси с 19 апреля дешевеет на 1 копейку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт «Белнефтехима».
Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,71, АИ-95-К5-Евро — Br1,81, АИ-98-К5-Евро — Br2,03, дизельное топливо — Br1,81.
В предыдущий раз цены на топливо менялись 12 апреля.
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Топливо на АЗС в Беларуси с 19 апреля дешевеет на 1 копейку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт «Белнефтехима». Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,71, АИ-95-К5-Евро — Br1,81,...
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