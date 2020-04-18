ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Топливо на АЗС в Беларуси с 19 апреля дешевеет на 1 копейку

18.04.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Топливо на АЗС в Беларуси с 19 апреля дешевеет на 1 копейку

Топливо на АЗС в Беларуси с 19 апреля дешевеет на 1 копейку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт «Белнефтехима».

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,71, АИ-95-К5-Евро — Br1,81, АИ-98-К5-Евро — Br2,03, дизельное топливо — Br1,81.

В предыдущий раз цены на топливо менялись 12 апреля.

https://www.belta.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Топливо на АЗС в Беларуси с 19 апреля дешевеет на 1 копейку, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт «Белнефтехима». Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,71, АИ-95-К5-Евро — Br1,81,...
 
Новости дня
Новости экономики
 
МАРТ поручил бизнесу откорректировать цены на социально значимые товары до 22 апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

17.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
18.04.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика