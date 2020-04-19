«Как вам такой план безысходности?» Как экология повлияла на экономику одного бизнеса и есть ли выход

Источник материала: Tut.by

Гомельское предприятие «Поликап» — единственное в стране по производству посуды из вспененного полистирола. Да-да, тех самых контейнеров для ресторанных доставок и непромокаемых стаканчиков, которые мы берем с собой на природу и за которые нас так ругают экологи. С нового года в Беларуси их планируют запретить. Для «Поликапа» такое решение ничего хорошего не сулит: часть персонала придется уволить, а в перспективе и само предприятие рискует исчезнуть с бизнес-карты страны. Как экология повлияла на экономику отдельно взятого бизнеса и есть ли выход из ситуации?





Директор «Поликапа» Олег Пашнин уверен: и коллектив, и завод можно спасти, а выпускаемую продукцию сделать экологичнее. Для этого нужно совсем немного: чтобы чиновники наверху услышали не только экологов, но и бизнес — и отсрочили решение, которое, на взгляд бизнесмена, пока преждевременно.

Речь о постановлении Совмина № 797 от 27 ноября 2019 года, согласно которому с 1 января 2021 года в Беларуси запрещают использование и продажу некоторой одноразовой пластиковой посуды в заведениях общепита.



Елена БычковаЖурналист TUT.BY

Из-за чего весь сыр-бор?

За одноразовую посуду в Беларуси серьезно взялись с прошлого года. Сначала была принята директива № 7, в которой говорится о поэтапном снижении количества полиэтиленовой упаковки и замещении ее упаковкой безопасной, в том числе из стекла и бумаги.

Затем свет увидело уже то самое постановление Совмина.

Таким образом, объяснили власти, в Беларуси пытаются снизить вредное воздействие на экологию, а также здоровье людей. Ведь именно одноразовая пластиковая посуда, по мнению специалистов, наносит наибольший вред окружающей среде. По данным Минприроды, ежегодно в Беларуси образуется около 280 тысяч тонн полимерных отходов — почти 30 кг на человека! Перерабатывается лишь треть, остальное хоронят на полигонах.





Итак, под запрет попали пять позиций — стаканы, тарелки, чашки, палочки для размешивания напитков и контейнеры для хранения продуктов.

Вся продукция из вспененного полистирола, производимая гомельским ООО «Поликап», — в этом списке. Директор завода Олег Пашнин с запретом не спорит — говорит, что и сам давно готов сделать свой бизнес более экологичным. Но, как это часто бывает, есть некоторые «но».

Никто не хочет заморачиваться, проще запретить

Олег Пашнин не имеет специального химического образования, но за два десятка лет в бизнесе по производству посуды из вспененного полистирола ему, говорит, пришлось научиться разбираться в составах материй и их свойствах не хуже доктора наук.

Вспоминает, что, еще когда в начале нулевых отправился в Голландию за оборудованием для своего будущего завода, увидел, что там уже озадачились экологичной посудой. В Беларуси тогда еще никто об этом не думал.

— Голландцы пытались на этих же станках, которые мы у них покупали, производить продукцию из картофеля. Но эксперименты не имели успеха — заменить полимер так до сих пор ничем и не смогли.





В 2014-м Пашнин закупил в Канаде партию сырья для производства биоразлагаемой посуды. Стоило оно в 3 раза дороже того, что завод закупал у голландцев. Но дело особо не пошло: белорусский потребитель экопосуду не понял — прежде всего именно из-за ее цены. К тому же, позже оказалось, что практически ничем такое экосырье от прежнего не отличалось.

— Грубо говоря, в этом стакане 95% воздуха и 5% пластика. А там к нему добавлялся еще крахмал, который в условиях компоста поглощали полезные бактерии — и стакан разлагался. Но полистирол ведь при этом никуда не исчезал. Так какое же это эко?





Представленных на белорусском рынке альтернатив пластиковой посуде, уверен директор «Поликапа», пока нет. Не все просто и с популярной бумажной посудой.

— Это просто тренд. Люди думают, что это хорошо и экологично. Потрогайте — протягивает кофейный стаканчик Пашнин. Трогаем — гладкий снаружи и внутри. — Производители такой посуды заявляют, что это экопосуда. Но картон, из которого она изготовлена, ламинируется пластиковой пленкой. Такой сэндвич нельзя переработать, только сжечь, иначе он будет лежать на полигонах сотни лет.

А вот посуду из вспененного полистирола можно успешно перерабатывать. Но этот план буксует еще на стадии раздельного сбора мусора, процесс которого в нашей стране до сих пор так нормально и не налажен.





— Я на одном из совещаний задал этот вопрос ЖКХ. Отвечают: мол, у нас нет оборудования [для раздельного сбора]. Да не оборудования у вас нет, а желания! Потому что раздельный сбор — это тяжело. Но при правильной организации процесса можно на этом еще и зарабатывать. Но у нас никто не хочет заморачиваться, проще запретить, — считает Пашнин.

«Вы живете в арендной квартире, а вам говорят, что через полгода вы должны съехать и построить себе новый дом. Как вам такой план безысходности?»

Конечно, план Б у директора «Поликапа» имеется, а то какой бы из него был бизнесмен… Но и с ним не все так просто.

Пашнин-то и просит отсрочку, чтобы подготовиться к другому виду деятельности — на имеющемся оборудовании выпускать штативы под медицинские пробирки. Необходимо приобрести лишь формы и договориться о поставках. Но, к сожалению, это не обеспечит полную загрузку предприятия.





Куда перспективнее другое направление — производство посуды из формованной целлюлозы.

— Здесь и я, и государство убьем всех зайцев: во-первых, сохраним работу людям на предприятии, во-вторых, сделаем показатели по экспорту, так как такую посуду готовы покупать в Евросоюзе уже сегодня, в-третьих, оставим добавленную стоимость в стране — ведь в качестве сырья планируется использовать беленую целлюлозу производства Светлогорского ЦКК, то есть страна будет экспортировать не сырье, а готовую продукцию, — перечисляет Олег Пашнин.





Для реализации амбициозного проекта необходимо купить оборудование, построить новый цех — все это обойдется в 2,5 млн долларов. На реализацию всего понадобится не меньше года. Ведь только срок изготовления и поставки нового оборудования составляет минимум 9 месяцев — не говоря уже о строительстве новых цехов и разработке новых технологий.





— Если через полгода в стране запретят использование нашей посуды, все это скажется на финансовом состоянии предприятия — и банк просто не даст нам кредит, — уверен бизнесмен. — Это очень похоже на то, что вы живете в арендной квартире, так как денег на свою нет, и тут вам вдруг говорят, что через полгода вы должны съехать и построить себе новый дом. Как вам такой план безысходности?

Пашнин считает постановление несвоевременным: его отсрочка хотя бы на год могла бы спасти как минимум его бизнес.

Есть и еще один аргумент, который вообще не про экономику — пандемия. Одноразовую посуду у «Поликапа» сейчас заказывают не только белорусские рестораны, но уже и больницы.





Кстати, по информации международной деловой газеты Financial Times, Ассоциация производителей пластика в Европе (European Plastics Converter) уже предложила отложить запрет на производство пластиковой посуды, который планировался в Евросоюзе в 2021 году — из-за той самой пандемии. «Пластик должен остаться по гигиеническим причинам для защиты здоровья граждан», — отмечают в ассоциации.