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Феномен колодищанского полигона: на участки огромный спрос, но и количество продающихся домов и недостроев зашкаливает

20.04.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Землю на Колодищанском полигоне периодически выставляют на торги. За участки ведутся настоящие баталии, ценник в 55 тысяч долларов за 15 соток уже давно никого не удивляет. Плюсы полигона очевидные: Минск близко, в пешей доступности Глебовский биосферный заповедник, есть возможность подключиться к газу. Кроме того, наконец заасфальтировали центральную улицу Энтузиастов. Из новостей, которые не могут не радовать - для жителей полигона уже строятся школа и детский сад. Но при этом в базе Realt.by на полигоне - под семь десятков объектов, выставленных на продажу. От газосиликатных коробок под крышей до обжитых, красивых усадеб. Концентрация того, что продается, выше, чем в любом массиве новой коттеджной застройки. Так почему люди продают то, о чем мечтали и во что вложили много сил и средств?

Феномен колодищанского полигона: на участки огромный спрос, но и количество продающихся домов и недостроев зашкаливает

"Я хотел дом, но с бизнесом трудности"

Алексей купил участок на аукционе три года назад. Как и мечтал, ближе к лесу. Заплатил 45 тысяч долларов. За три года построил дом под отделку, сейчас собирается выставить на продажу.

- Все просто: я хотел дом - я построил дом. А сейчас с бизнесом трудности, доходы просели. Чтобы быстро довести дом до заселения - сделать нормальную внутреннюю отделку, участок облагородить, достроить баньку - нужно еще 40 тысяч, которые у меня, боюсь, появятся не скоро. Не вижу трагедии в продаже: не стоять же несколько лет дому без дела? В нем заморожены деньги. А деньги должны работать. Хотя время сейчас, увы, не лучшее - хоть бы вложенное отбить. Пока прикидываю, что в округе почем продается, чтобы выставить правильный ценник. 

Друг Алексея тоже подумывает продать дом, в котором только закончили обустраиваться. 

- Родители его живут в Германии. Он сам айтишник, вроде бы ему там будет нетрудно найти работу. Решили с семьей переезжать. Не вовремя решили - с этой эпидемией ни продать нормально, ни спланировать что-то. Неизвестно, когда границы откроют...

Если изучить список объектов, картина вырисовывается такая:

  • несколько домов достроены, и видно, что люди успели там пожить;
  • пятая часть домов - со следами проживания, но с незаконченной внутренней и внешней отделкой;
  • половина - добротные недострои по современным проектам, в которые, как в дом Алексея, нужно вложить еще не один десяток тысяч долларов.

С десяток добротных коттеджей продается через агентство недвижимости "Эксперт". Например, вот такой:

Феномен колодищанского полигона: на участки огромный спрос, но и количество продающихся домов и недостроев зашкаливает

- Не могу сказать, что есть некая основная причина продажи коттеджей в Колодищах, - говорит директор агентства Павел Астапеня. - Кому-то из владельцев домов направление сейчас кажется загруженным - попробуйте в час пик выехать оттуда в Минск. У кого-то из продавцов изменились семейные обстоятельства, например, супруги разводятся. У всех свои причины. Но продать коттедж там несложно - дома добротные, направление популярное.

Судя по проектам и их реализации, именно на продажу тут строились единицы домов. 

Один из коттеджей, одноэтажный недострой в конце полигона, выставлен за 78 тысяч долларов. Мы созвонились с агентом, тот был краток:  нынешние продавцы этот дом в таком состоянии и купили. А теперь продают. "Покупатель уже есть, но сумму сделки мы не озвучиваем, а причиной продажи не интересовались".

Феномен колодищанского полигона: на участки огромный спрос, но и количество продающихся домов и недостроев зашкаливает

Еще один продавец прямо в объявлении намекает на изменившиеся обстоятельства. Простой и просторный двухуровневый дом, в котором осталось сделать только внутреннюю отделку. "Возможен обмен на однокомнатную квартиру в г. Минске не старше 2010 года с доплатой".

Выходит, нет с полигона массового исхода по некой одной причине. Есть только одно логичное объяснение семи десяткам объявлений в рубрике продажи домов: те, кто строился на полигоне - люди, которым далеко до пенсии. Их жизнь меняется, меняются и планы на нее.

Что с ценами?

Сейчас, как и везде, цены в объявлениях указываются, скорее, как ориентир.

Самое недорогое из практически готовых предложений - каркасный дом за 129 тысяч. Такой тип домов (одноуровневый дом, аккуратный участок, логичная планировка) в народе прозвали "мечтой айтишника".

Феномен колодищанского полигона: на участки огромный спрос, но и количество продающихся домов и недостроев зашкаливает

Еще одна  "мечта айтишника" (тоже одноуровневый дом, но блочный и с лесом на участке) выставлен за 170 тысяч, но слово "торг" в объявлении есть. 

Недостроенный коттедж в классическом исполнении предлагают за 154 тысячи, но в объявлении тоже указан "торг".

Готовый современный, лаконичный, стильный особняк для семьи - 280 тысяч.

Внушительный особняк в 320 квадратных метров, который абсолютно точно строили для себя, но не достроили, предлагается за 339 тысяч.

Феномен колодищанского полигона: на участки огромный спрос, но и количество продающихся домов и недостроев зашкаливает

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Землю на Колодищанском полигоне периодически выставляют на торги. За участки ведутся настоящие баталии, ценник в 55 тысяч долларов за 15 соток уже давно никого не...
 
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