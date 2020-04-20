Феномен колодищанского полигона: на участки огромный спрос, но и количество продающихся домов и недостроев зашкаливает

"Я хотел дом, но с бизнесом трудности"

Алексей купил участок на аукционе три года назад. Как и мечтал, ближе к лесу. Заплатил 45 тысяч долларов. За три года построил дом под отделку, сейчас собирается выставить на продажу.

- Все просто: я хотел дом - я построил дом. А сейчас с бизнесом трудности, доходы просели. Чтобы быстро довести дом до заселения - сделать нормальную внутреннюю отделку, участок облагородить, достроить баньку - нужно еще 40 тысяч, которые у меня, боюсь, появятся не скоро. Не вижу трагедии в продаже: не стоять же несколько лет дому без дела? В нем заморожены деньги. А деньги должны работать. Хотя время сейчас, увы, не лучшее - хоть бы вложенное отбить. Пока прикидываю, что в округе почем продается, чтобы выставить правильный ценник.

Друг Алексея тоже подумывает продать дом, в котором только закончили обустраиваться.

- Родители его живут в Германии. Он сам айтишник, вроде бы ему там будет нетрудно найти работу. Решили с семьей переезжать. Не вовремя решили - с этой эпидемией ни продать нормально, ни спланировать что-то. Неизвестно, когда границы откроют...

Если изучить список объектов, картина вырисовывается такая:

несколько домов достроены, и видно, что люди успели там пожить;

пятая часть домов - со следами проживания, но с незаконченной внутренней и внешней отделкой;

половина - добротные недострои по современным проектам, в которые, как в дом Алексея, нужно вложить еще не один десяток тысяч долларов.