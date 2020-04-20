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Феномен колодищанского полигона: на участки огромный спрос, но и количество продающихся домов и недостроев зашкаливает
20.04.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Землю на Колодищанском полигоне периодически выставляют на торги. За участки ведутся настоящие баталии, ценник в 55 тысяч долларов за 15 соток уже давно никого не удивляет. Плюсы полигона очевидные: Минск близко, в пешей доступности Глебовский биосферный заповедник, есть возможность подключиться к газу. Кроме того, наконец заасфальтировали центральную улицу Энтузиастов. Из новостей, которые не могут не радовать - для жителей полигона уже строятся школа и детский сад. Но при этом в базе Realt.by на полигоне - под семь десятков объектов, выставленных на продажу. От газосиликатных коробок под крышей до обжитых, красивых усадеб. Концентрация того, что продается, выше, чем в любом массиве новой коттеджной застройки. Так почему люди продают то, о чем мечтали и во что вложили много сил и средств?
"Я хотел дом, но с бизнесом трудности"
Алексей купил участок на аукционе три года назад. Как и мечтал, ближе к лесу. Заплатил 45 тысяч долларов. За три года построил дом под отделку, сейчас собирается выставить на продажу.
- Все просто: я хотел дом - я построил дом. А сейчас с бизнесом трудности, доходы просели. Чтобы быстро довести дом до заселения - сделать нормальную внутреннюю отделку, участок облагородить, достроить баньку - нужно еще 40 тысяч, которые у меня, боюсь, появятся не скоро. Не вижу трагедии в продаже: не стоять же несколько лет дому без дела? В нем заморожены деньги. А деньги должны работать. Хотя время сейчас, увы, не лучшее - хоть бы вложенное отбить. Пока прикидываю, что в округе почем продается, чтобы выставить правильный ценник.
Друг Алексея тоже подумывает продать дом, в котором только закончили обустраиваться.
- Родители его живут в Германии. Он сам айтишник, вроде бы ему там будет нетрудно найти работу. Решили с семьей переезжать. Не вовремя решили - с этой эпидемией ни продать нормально, ни спланировать что-то. Неизвестно, когда границы откроют...
Если изучить список объектов, картина вырисовывается такая:
С десяток добротных коттеджей продается через агентство недвижимости "Эксперт". Например,
- Не могу сказать, что есть некая основная причина продажи коттеджей в Колодищах, - говорит директор агентства Павел Астапеня. - Кому-то из владельцев домов направление сейчас кажется загруженным - попробуйте в час пик выехать оттуда в Минск. У кого-то из продавцов изменились семейные обстоятельства, например, супруги разводятся. У всех свои причины. Но продать коттедж там несложно - дома добротные, направление популярное.
Судя по проектам и их реализации, именно на продажу тут строились единицы домов.
Один из коттеджей, одноэтажный недострой
Еще один продавец прямо в объявлении намекает на изменившиеся обстоятельства. Простой и просторный
Выходит, нет с полигона массового исхода по некой одной причине. Есть только одно логичное объяснение семи десяткам объявлений в рубрике
Что с ценами?
Сейчас, как и везде, цены в объявлениях указываются, скорее, как ориентир.
Самое недорогое из практически готовых предложений -
Еще одна "мечта айтишника" (тоже
Недостроенный коттедж в
Готовый современный, лаконичный, стильный
Внушительный
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Феномен колодищанского полигона: на участки огромный спрос, но и количество продающихся домов и недостроев зашкаливает
Землю на Колодищанском полигоне периодически выставляют на торги. За участки ведутся настоящие баталии, ценник в 55 тысяч долларов за 15 соток уже давно никого не...
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