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Две трети проектов в "Великом камене" имеют 5-й - 6-й технологический уклад

20.04.2020 09:18 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Две трети проектов в индустриальном парке "Великий камень" сегодня уже имеют 5-й - 6-й технологический уклад. Создаются высокопроизводительные рабочие места. Об этом сообщил нам глава администрации парка Александр Ярошенко. Наравне с привлечением новых инвесторов и резидентов сейчас активная работа идет и над завершением строительства инновационного технопарка. В прошлом году подписано соглашение клуба инвесторов для привлечения средств на стартапы.

Сейчас в «Великом камне» 20 резидентов уже начали выпускать продукцию. За пять лет инвестировано более 300 миллионов долларов. Причем 80 процентов из них - прямые.

 
 
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Две трети проектов в индустриальном парке "Великий камень" сегодня уже имеют 5-й - 6-й технологический уклад. Создаются высокопроизводительные рабочие места. Об этом...
 
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