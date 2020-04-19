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Лукашенко на Пасху зажег свечу в Свято-Благовещенском Ляденском храме в Смолевичском районе

19.04.2020 12:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко в праздник Пасхи зажег свечу в Свято-Благовещенском Ляденском храме в Смолевичском районе, сообщила пресс-служба президента.


Фото: телеграм-канал Пул первого


Свято-Благовещенский Ляденский храм находится на территории мужского монастыря в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в деревне Малые Ляды.

Лукашенко приехал в церковь вместе со своим младшим сыном Николаем. Кратко пообщавшись с прихожанами, президент зажег свечу и поздравил верующих с праздником Пасхи.

 
 
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Лукашенко приехал в церковь вместе со своим младшим сыном Николаем.
 
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