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Лукашенко на Пасху зажег свечу в Свято-Благовещенском Ляденском храме в Смолевичском районе
19.04.2020 12:00 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко в праздник Пасхи зажег свечу в Свято-Благовещенском Ляденском храме в Смолевичском районе, сообщила пресс-служба президента.
Лукашенко приехал в церковь вместе со своим младшим сыном Николаем. Кратко пообщавшись с прихожанами, президент зажег свечу и поздравил верующих с праздником Пасхи.
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Лукашенко приехал в церковь вместе со своим младшим сыном Николаем.
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