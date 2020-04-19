Лукашенко на Пасху зажег свечу в Свято-Благовещенском Ляденском храме в Смолевичском районе

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко в праздник Пасхи зажег свечу в Свято-Благовещенском Ляденском храме в Смолевичском районе, сообщила пресс-служба президента.



Фото: телеграм-канал Пул первого



Свято-Благовещенский Ляденский храм находится на территории мужского монастыря в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в деревне Малые Ляды.

Лукашенко приехал в церковь вместе со своим младшим сыном Николаем. Кратко пообщавшись с прихожанами, президент зажег свечу и поздравил верующих с праздником Пасхи.