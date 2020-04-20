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Топливо на автозаправках в Беларуси с 19 апреля подешевело на 1 копейку
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Источник материала:
Полесская правда
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С 19 апреля на автозаправочных станциях Беларуси цена на автобензин подешевела на 1 копейку и составила:
- АИ-92-К5-Евро – 1,71 руб.,
- АИ-95-К5-Евро – 1,81 руб.,
- АИ-98-К5-Евро – 2,03 руб.,
- дизельное топливо – 1,81 руб.
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