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Курсы валют. Доллар и евро на торгах БВФБ подешевели, российский рубль подорожал
20.04.2020 10:14 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTДоллар и евро на последних перед выходными торгах в Минске подешевели, российский рубль подорожал. В итоге на сегодня установлены такие официальные курсы. Доллар США подешевел 2,445. Евро 2,6489. Рубль России стал дороже 3,3049 за 100 российских по Нацбанку сегодня.
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Доллар и евро на последних перед выходными торгах в Минске подешевели, российский рубль подорожал. В итоге на сегодня установлены такие официальные курсы. Доллар...
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