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Курсы валют. Доллар и евро на торгах БВФБ подешевели, российский рубль подорожал

20.04.2020 10:14 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Доллар и евро на последних перед выходными торгах в Минске подешевели, российский рубль подорожал. В итоге на сегодня установлены такие официальные курсы. Доллар США подешевел 2,445. Евро 2,6489. Рубль России стал дороже 3,3049 за 100 российских по Нацбанку сегодня.
 
Теги: Минск
 
 
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Доллар и евро на последних перед выходными торгах в Минске подешевели, российский рубль подорожал. В итоге на сегодня установлены такие официальные курсы. Доллар...
 
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