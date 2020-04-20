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Баррель WTI впервые с января 2002 года упал ниже $19

20.04.2020 12:20 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Нефть WTI упала до минимума за 17 лет. Баррель WTI впервые с января 2002 упал ниже 19 долларов. В то же время Brent накануне поднимался в цене на 13 центов - до 27 долларов 95 центов за баррель.

Напомним, 12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи на уровне 9,7 миллиона баррелей в сутки. Однако уже на этой неделе в ОПЕК объявили, что спрос на нефть в этом году упадет до рекордного уровня.

 
 
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Нефть WTI упала до минимума за 17 лет. Баррель WTI впервые с января 2002 упал ниже 19 долларов. В то же время Brent накануне поднимался в цене на 13 центов - до 27 долларов 95...
 
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