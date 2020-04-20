Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 13-20 апреля 2020 года

Источник материала: realt.by

Четвёртую неделю подряд на вторичном рынке жилья белорусской столицы наблюдается негативная ценовая динамика. За последние 7 дней индекс цен на квартиры в Минске снизился на 0,6% и составил 1437 $/м 2 .

Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,2% и составила 1314 $/м 2 .

Структура предложения по типам квартир выглядит на 20 апреля следующим образом:

За последний год общее предложение квартир на рынке выросло на 12,5%.

Количество выставленных на продажу квартир выросло за неделю на 1,2%. Наиболее ощутимым приток новых объектов был в сегменте 2-комнатных квартир (+2,4%), 3-комнатных квартир стало больше на 1,6%, «однушек» - на 0,2%. Единственным сегментом, где предложение сократилось, стали 4-комнатные квартиры (-1,2%).

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Изменение цен в районах Минска на 20 апреля выглядит следующим образом:

Небольшой рост был зафиксирован у 4-комнатных квартир(+0,2%). Остальные типы квартир подешевели на 0,6-0,7%.

В двух районах по итогам недели зафиксирован рост цен. В Центральном цены выросли в среднем на 0,8%, в Октябрьском – на 0,6%. В остальных районах цены на квартиры снижались, максимальные темпы были отмечены в Партизанском (-1,8%) и Советском (-1%) районах.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 829 $/м2 (-0,3%), Витебск – 641 $/м2 (+0,3%), Гомель – 646 $/м2 (без изменений), Гродно – 751 $/м2 (без изменений), Могилев – 662 $/м2 (+0,2%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц снизилась на 11,9% и составляет 2508 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Санкт-Петербург:

По данным портала .ru средняя цена на вторичном рынке жилья снизилась за месяц (в пересчете на среднемесячный курс доллара) на 11,8% и составляет 1784 $/м2.

Киев:

• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,1% и составляет 1812 $/м2.

• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте снизилась на 1,2% и составляет 1055 $/м2.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.