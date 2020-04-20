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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 13-20 апреля 2020 года
20.04.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Четвёртую неделю подряд на вторичном рынке жилья белорусской столицы наблюдается негативная ценовая динамика. За последние 7 дней
Средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,2% и составила 1314 $/м2.
Количество выставленных на продажу квартир выросло за неделю на 1,2%. Наиболее ощутимым приток новых объектов был в сегменте 2-комнатных квартир (+2,4%), 3-комнатных квартир стало больше на 1,6%, «однушек» - на 0,2%. Единственным сегментом, где предложение сократилось, стали 4-комнатные квартиры (-1,2%).
Структура предложения по типам квартир выглядит на 20 апреля следующим образом:
В двух районах по итогам недели зафиксирован рост цен. В Центральном цены выросли в среднем на 0,8%, в Октябрьском – на 0,6%. В остальных районах цены на квартиры снижались, максимальные темпы были отмечены в Партизанском (-1,8%) и Советском (-1%) районах.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 829 $/м2 (-0,3%), Витебск – 641 $/м2 (+0,3%), Гомель – 646 $/м2 (без изменений), Гродно – 751 $/м2 (без изменений), Могилев – 662 $/м2 (+0,2%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедший месяц снизилась на 11,9% и составляет 2508 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.
Санкт-Петербург:
По данным портала .ru средняя цена на вторичном рынке жилья снизилась за месяц (в пересчете на среднемесячный курс доллара) на 11,8% и составляет 1784 $/м2.
Киев:
• Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,1% и составляет 1812 $/м2.
• Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте снизилась на 1,2% и составляет 1055 $/м2.
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.
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За неделю, c 13 по 20 апреля 2020 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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