Кто кукурузу сеет, тот и богатеет

Источник материала: Ивьевский край

В КСУП "Агро-Липнишки" темп посевной выше среднерайонного, засеяно 57% площадей яровых культур. В хозяйстве начался сев кукурузы на зерно, данной культуры посеяли 36 из 50 га (72%) - это лучший показатель в районе. На силос в хозяйстве площади кукурузы 500 га.

Последние дни на севе кукурузы в районе аг. Липнишки трудились механизатор Иван Станиславович Андрукевич и на внесении удобрений бригадир Дмитрий Дмитриевич Кондратович.

В хозяйстве подкормили сто процентов озимых зерновых, озимого рапса, 131% многолетних трав.









П. Владин.