ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кто кукурузу сеет, тот и богатеет

20.04.2020 — Новости Экономики | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

В КСУП "Агро-Липнишки" темп посевной выше среднерайонного, засеяно 57% площадей яровых культур. В хозяйстве начался сев кукурузы на зерно, данной культуры посеяли 36 из 50 га (72%) - это лучший показатель в районе. На силос в хозяйстве площади кукурузы 500 га.
Последние дни на севе кукурузы в районе аг. Липнишки трудились механизатор Иван Станиславович Андрукевич и на внесении удобрений бригадир Дмитрий Дмитриевич Кондратович.
В хозяйстве подкормили сто процентов озимых зерновых, озимого рапса, 131% многолетних трав.

Кто кукурузу сеет, тот и богатеет

Кто кукурузу сеет, тот и богатеет

П. Владин.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В КСУП "Агро-Липнишки" темп посевной выше среднерайонного, засеяно 57% площадей яровых культур. В хозяйстве начался сев кукурузы на зерно, данной...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Топливо на автозаправках в Беларуси с 19 апреля подешевело на 1 копейку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика