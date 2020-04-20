Гуцериев добрался в Беларуси до первой соли

Источник материала: Tut.by

Компания «Славкалий», входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, продолжает активные шахтостроительные работы на Нежинском горно-обогатительном комбинате (ГОК). После вынужденной паузы проходческие комплексы развили скорость до 5,3 метра в сутки и на глубине 567 метров «встретили» первый слой каменной соли. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Славкалия».



Фото: «Славкалий»

В июле прошлого года машины «Ульяна» (клетевой шахтный ствол) и «Ольга» (скиповой шахтный ствол) достигли участка с водоносными горизонтами до отметки -327 метров. Затем на объекте выполнялся монтаж тюбинговой колонны и тампонаж закрепного пространства (в специальные отверстия тюбингов под давлением нагнеталась смесь из цемента, воды и жидкого стекла, которая проникает в трещины пород и уменьшает поступление грунтовой воды к крепи стволов).

В январе текущего года весь комплекс работ по обеспечению устойчивого крепления шахтных стволов был завершен и проходческие комплексы возобновили работу. Недавно они на глубине 567 метров «встретили» первый слой каменной соли.

Нежинский горно-обогатительный комбинат возводится на базе Старобинского месторождения калийных солей с 2016 года. Его мощность составит до 2 млн тонн калия в год. Инвестиционный проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Для проекта был привлечен китайский кредит на 1,4 млрд долларов. Общая стоимость проекта — 2 млрд долларов. Ввод в эксплуатацию калийного комбината под Любанью перенесли на 2023 год из-за «более позднего освоения инвестиций».