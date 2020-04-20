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«Вещание носит политический характер». В Беларуси хотят оставить 35 лицензируемых видов деятельности
20.04.2020 14:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Власти Беларуси хотят оцифровать получение лицензий и создать закрытый перечень целей для включения вида деятельности в перечень лицензируемых. Это следует из проекта закона «О лицензировании», который Министерство экономики
В законопроекте предполагается, что лицензия — это не разрешение на право осуществления какой-либо деятельности, а право ее осуществления. «Таким образом, получение лицензии предполагает изменение правового статуса субъекта хозяйствования непосредственно через наделение правом. Лицензия как документ-посредник в подтверждении прав исчезает. Происходит переход к реестровому принципу подтверждения прав (посредством электронного запроса в Единый реестр лицензий либо визуального ознакомления с соответствующей экранной формой), который полностью исключает необходимость получения лицензии как документа (бумажного или даже электронного), а также исключает затраты, с этим связанные», — говорится в обосновании документа.
В Минэке отмечают, что данное изменение потребует редакционной корректировки значительного количества нормативных правовых актов различного уровня, но является важным шагом к цифровизации административных процедур в целом.
Действующее законодательство определяет, что лицензирование деятельности осуществляется в целях обеспечения защиты государственных и общественных интересов, жизни, здоровья, прав и законных интересов граждан, окружающей среды и ставит условие, что данные цели не могут быть достигнуты иным образом, кроме лицензирования. «Вместе с тем использование понятий „защита государственных и общественных интересов“ не только поглощает все иные перечисленные задачи, но и позволяет обосновать введение лицензирования практически любого вида деятельности. Проектом закона предусматривается закрытый перечень целей, которые могут служить обоснованием включения вида деятельности в перечень лицензируемых», — отмечают в Минэке.
В соответствии с законопроектом в Беларуси предлагается определить 35 лицензируемых видов деятельности.
Перечень лицензируемых видов деятельности
К ряду позиций приводится краткое обоснование. В большинстве случае необходимость лицензирования обосновывается защитой госинтересов, жизни, здоровья, прав и законных интересов граждан, окружающей среды. Вместе с тем, например, лицензирование полиграфической деятельности и деятельности в области вещания «в первую очередь носит политический характер и напрямую связано с информационной безопасностью государства».
По мнению концерна «Белнефтехим», лицензирование оптовой и розничной торговли нефтепродуктами в Беларуси не влечет снижения (ограничения) конкуренции, так как способствует обеспечению надлежащего качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, промышленной безопасности на объектах нефтепродуктообеспечения, повышению компетентности и ответственности поставщиков.
Алкоголь и табачные изделия являются вредной для здоровья населения продукцией, которая может вызвать быстрое привыкание и зависимость, при этом не представляет собой товары первой необходимости, отмечают в Минэкономики. Вместе с тем оборот такой продукции является высокодоходным видом деятельности. В условиях реализации госпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» лицензирование указанных видов деятельности выполняет социальную функцию, служит механизмом сдерживания потребления алкоголя населением, сокращения предпосылок попадания на потребительский рынок фальсифицированной, нелегальной, контрафактной или некачественной алкогольной продукции и табачных изделий. Необходимость соблюдения лицензиатами лицензионных требований и условий выступает эффективным рычагом регулирования оборота данной продукции, говорится в обосновании.
Лицензирование образовательной деятельности «является гарантом законности и качества предоставляемых работ, услуг, условием формирования интеллектуального потенциала и укрепления международного авторитета Республики Беларусь».
Общественное обсуждение законопроекта пройдет с 20 апреля по 4 мая.
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«Вещание носит политический характер». В Беларуси хотят оставить 35 лицензируемых видов деятельности
Это следует из проекта закона «О лицензировании», который Министерство экономики вынесло на общественное обсуждение.
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