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«Вещание носит политический характер». В Беларуси хотят оставить 35 лицензируемых видов деятельности

20.04.2020 14:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти Беларуси хотят оцифровать получение лицензий и создать закрытый перечень целей для включения вида деятельности в перечень лицензируемых. Это следует из проекта закона «О лицензировании», который Министерство экономики вынесло на общественное обсуждение.


Фото: Юлия Альгерчик

В законопроекте предполагается, что лицензия — это не разрешение на право осуществления какой-либо деятельности, а право ее осуществления. «Таким образом, получение лицензии предполагает изменение правового статуса субъекта хозяйствования непосредственно через наделение правом. Лицензия как документ-посредник в подтверждении прав исчезает. Происходит переход к реестровому принципу подтверждения прав (посредством электронного запроса в Единый реестр лицензий либо визуального ознакомления с соответствующей экранной формой), который полностью исключает необходимость получения лицензии как документа (бумажного или даже электронного), а также исключает затраты, с этим связанные», — говорится в обосновании документа.

В Минэке отмечают, что данное изменение потребует редакционной корректировки значительного количества нормативных правовых актов различного уровня, но является важным шагом к цифровизации административных процедур в целом.

Действующее законодательство определяет, что лицензирование деятельности осуществляется в целях обеспечения защиты государственных и общественных интересов, жизни, здоровья, прав и законных интересов граждан, окружающей среды и ставит условие, что данные цели не могут быть достигнуты иным образом, кроме лицензирования. «Вместе с тем использование понятий „защита государственных и общественных интересов“ не только поглощает все иные перечисленные задачи, но и позволяет обосновать введение лицензирования практически любого вида деятельности. Проектом закона предусматривается закрытый перечень целей, которые могут служить обоснованием включения вида деятельности в перечень лицензируемых», — отмечают в Минэке.

В соответствии с законопроектом в Беларуси предлагается определить 35 лицензируемых видов деятельности.

Перечень лицензируемых видов деятельности

Наименование видов деятельности Лицензирующий орган
Адвокатская деятельность Минюст
Банковская деятельность Национальный банк
Ветеринарная деятельность Минсельхозпрод
Деятельность в области автомобильного транспорта Минтранс
Деятельность в области вещания Мининформ
Деятельность в области железнодорожного транспорта Минтранс
Деятельность в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения МЧС
Деятельность в области промышленной безопасности МЧС
Деятельность в области связи Минсвязи
Деятельность в сфере игорного бизнеса МНС
Деятельность по заготовке (закупке) лома и отходов черных и цветных металлов Минпром
Деятельность по обеспечению пожарной безопасности МЧС
Деятельность по проведению судебных экспертиз Государственный комитет судебных экспертиз
Деятельность по технической и (или) криптографической защите информации ОАЦ
Деятельность, связанная с воздействием на окружающую среду Минприроды
Деятельность, связанная с драгоценными металлами и драгоценными камнями Минфин
Деятельность, связанная с криптографической защитой информации и средствами негласного получения информации КГБ
Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров Минздрав
Деятельность, связанная с оздоровлением детей за рубежом Управление делами Президента Республики Беларусь
Деятельность, связанная с продукцией военного назначения Госкомвоенпром
Деятельность, связанная с разработкой и производством бланков и документов Минфин
Деятельность, связанная с трудоустройством за пределами Республики Беларусь, сбором и распространением информации о физических лицах в целях их знакомства МВД
Деятельность, связанная со служебным и гражданским оружием и боеприпасами к нему, коллекционированием и экспонированием оружия и боеприпасов МВД
Медицинская деятельность Минздрав
Образовательная деятельность Минобразования
Оказание риелторских услуг Минюст
Оптовая и розничная торговля нефтепродуктами Белнефтехим
Оптовая торговля и хранение алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта и табачных изделий Облисполкомы, Минский горисполкомы
Охранная деятельность МВД
Полиграфическая деятельность Мининформ
Производство алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта и табачной продукции Госстандарт
Профессиональная и биржевая деятельность по ценным бумагам Минфин
Розничная торговля алкогольными напитками и (или) табачными изделиями Минский горисполком, городские (в том числе в городах с районным делением) и районные исполкомы
Страховая деятельность Минфин
Фармацевтическая деятельность Минздрав

К ряду позиций приводится краткое обоснование. В большинстве случае необходимость лицензирования обосновывается защитой госинтересов, жизни, здоровья, прав и законных интересов граждан, окружающей среды. Вместе с тем, например, лицензирование полиграфической деятельности и деятельности в области вещания «в первую очередь носит политический характер и напрямую связано с информационной безопасностью государства».

По мнению концерна «Белнефтехим», лицензирование оптовой и розничной торговли нефтепродуктами в Беларуси не влечет снижения (ограничения) конкуренции, так как способствует обеспечению надлежащего качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, промышленной безопасности на объектах нефтепродуктообеспечения, повышению компетентности и ответственности поставщиков.

Алкоголь и табачные изделия являются вредной для здоровья населения продукцией, которая может вызвать быстрое привыкание и зависимость, при этом не представляет собой товары первой необходимости, отмечают в Минэкономики. Вместе с тем оборот такой продукции является высокодоходным видом деятельности. В условиях реализации госпрограммы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» лицензирование указанных видов деятельности выполняет социальную функцию, служит механизмом сдерживания потребления алкоголя населением, сокращения предпосылок попадания на потребительский рынок фальсифицированной, нелегальной, контрафактной или некачественной алкогольной продукции и табачных изделий. Необходимость соблюдения лицензиатами лицензионных требований и условий выступает эффективным рычагом регулирования оборота данной продукции, говорится в обосновании.

Лицензирование образовательной деятельности «является гарантом законности и качества предоставляемых работ, услуг, условием формирования интеллектуального потенциала и укрепления международного авторитета Республики Беларусь».

Общественное обсуждение законопроекта пройдет с 20 апреля по 4 мая.

 
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Это следует из проекта закона «О лицензировании», который Министерство экономики вынесло на общественное обсуждение.
 
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