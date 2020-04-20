Шествия и митинга в очередную годовщину катастрофы на ЧАЭС не будет, ряд акций состоятся онлайн

Источник материала: Tut.by

Организационный комитет акции «Чернобыльский шлях», приуроченной к годовщине катастрофы на ЧАЭС, в этом году не обсуждал проведение в Минске традиционных шествия и митинга 26 апреля в связи с пандемией COVID-19, сообщил БелаПАН председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Никаких мероприятий не будет, — заявил Губаревич. — Логика и здравый смысл подсказывают, что выход людей на улицу на „Чернобыльский шлях“ неуместен. Совещаний оргкомитета, по крайней мере что касается вопроса проведения шествия, не было, этот вопрос не обсуждался. Экологические организации будут делать свои традиционные мероприятия, посвященные этому событию».

Белорусская антиядерная кампания, в которую входят Белорусская партия «Зеленые», общественное объединение «Экодом», инициатива «Островецкая атомная — это преступление», движение «Ученые за безъядерную Беларусь» и другие, в распространенном 20 апреля заявлении отметила нецелесообразность проведения уличной акции «Чернобыльский шлях» в связи с эпидемией COVID-19.

«Мы видим невозможной организацию и проведение уличного шествия и других очных массовых мероприятий, поскольку это может подвергнуть риску не комфорт чиновников, принимающих недальновидные решения по поводу последствий Чернобыля или пуска БелАЭС, а здоровье и жизни граждан, — говорится в документе. — Мы также обеспокоены тем, что реальная эпидемиологическая картина по распространению COVID-19, как и последствия Чернобыля, и нарушения при строительстве Островецкой АЭС, старательно скрываются белорусскими властями, эффективных мер не предпринимается, а граждане подвергаются недопустимому риску».

«В то же время важно помнить о чернобыльской трагедии и вместе с тем делать все возможное для недопущения пуска Островецкой АЭС в сложившихся условиях. Традиционные акции и мероприятия чернобыльской недели в этом году мы проводим в онлайн-формате», — отметили авторы заявления.

Белорусская антиядерная кампания проведет ряд мероприятий онлайн. 22 апреля в 20.00 начнется онлайн-просмотр картины «Сталкеры Чернобыля: исследователи постапокалипсиса». В фильме показано, как «проект „Культура Сопротивления“ исследует подпольную жизнь чернобыльской зоны отчуждения, которая в последнее время притягивает все больше любителей экстремальных видов спорта и туризма».

23 апреля на сайте ОО «Экодом» состоится запуск серии из пяти подкастов «Осадочек остался» о проблемах АЭС, последствиях чернобыльской аварии, истории протестного антиядерного движения. В полдень 24 апреля пройдет онлайн-дискуссия «Экономика БелАЭС — выгоден ли пуск?». 26 апреля в 20.00 пройдет онлайн-обсуждение упомянутого фильма «Сталкеры Чернобыля…» с режиссером Иарой Ли. Кроме того, в рамках онлайн-встречи специалист по радиации и здоровью некоммерческой организации Beyond Nuclear (США) Синди Фолкер и сопредседатель российской общественной организации «Социально-экологический союз» Виталий Серветник расскажут об основных проблемах атомной промышленности.