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На торгах 20 апреля доллар подорожал

20.04.2020 14:14 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Белорусской валютно-фондовой бирже 20 апреля прошли очередные торги валютами.

Курс доллара вырос на BYN0,0056 — до 2,4506 рубля.

Евро подорожал на BYN0, 0104 — до 2,6593 рубля.

Курс российского рубля снизился — на BYN0,0229 до 3,282 белорусского рубля за 100 российских рублей.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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Теги: Курсы валют
 
 
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Евро подорожал на BYN0, 0104 - до 2,6593 рубля.
 
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