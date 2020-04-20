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На торгах 20 апреля доллар подорожал
20.04.2020 14:14 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 20 апреля прошли очередные торги валютами.
Курс доллара вырос на BYN0,0056 — до 2,4506 рубля.
Евро подорожал на BYN0, 0104 — до 2,6593 рубля.
Курс российского рубля снизился — на BYN0,0229 до 3,282 белорусского рубля за 100 российских рублей.
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Евро подорожал на BYN0, 0104 - до 2,6593 рубля.
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