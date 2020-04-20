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Кризисные послабления. Власти подготовили указ о списании курсовых разниц
20.04.2020 15:14 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство финансов подготовило проект указа о переносе курсовых разниц на доходы и расходы будущих периодов. Данную информацию TUT.BY подтвердили в пресс-службе Минфина.
Проект документа направлен на согласование заинтересованным ведомствам, сказали в Минфине.
Власти Беларуси применяют практику отнесения курсовых разниц на более поздние периоды для сглаживания последствий девальвации белорусского рубля. Убытки компаний от изменения обменного курса относятся на будущие периоды, что улучшает текущую финансовую отчетность.
С начала года белорусский рубль ослаб к доллару и евро примерно на 15%, а к российскому рублю укрепился на 2,5%.
Впрочем, эта далеко не первая антикризисная мера, которую власти Беларуси задействуют в «в целях преодоления негативных последствий сложившейся эпидемиологической ситуации в мире».
15 апреля правительство Беларуси своим постановлением № 229
Кроме того, власти
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Проект документа направлен на согласование заинтересованным ведомствам, сказали в Минфине.
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