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Где будем хранить запас нефти? Александр Турчин посетил одну из самых крупных в стране нефтебаз

20.04.2020 — Новости Экономики | Единство  
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Источник материала: Единство

Ревизию резервуарного парка вместе с главой области провели заместитель премьер-министра Республики Беларусь Юрий Назаров и председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

Напомним, 7 апреля Александр Лукашенко дал поручение создать в стране стратегический запас нефти и нефтепродуктов на непредвиденные случаи. Перед представителями правительства и руководителями регионов Президент поставил ряд вопросов, в том числе в отношении наличия мощностей для хранения нефти и запасов нефтепродуктов и как их можно нарастить.

Во время посещения нефтебазы Александр Турчин отметил, что в текущей ситуации, безусловно, стоит наращивать запасы нефти. Для этого необходимо провести ревизию и при возможности увеличить объемы резервуарного парка страны.

В 2018 году на предприятии «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» была завершена модернизация, обновлены системы учета топлива, на 30% увеличена мощность резервуарного парка. А в январе 2019 года запущен первый в Беларуси магистральный нефтепродуктопровод, который позволяет поставлять дизельное топливо и бензин от ОАО «Нафтан» до складов хранения нефтепродуктов «Белоруснефти» в Фаниполе. Нефтепродуктопровод обеспечивает транспортировку топлива оперативно и с наименьшими затратами. Стоимость прокачки топлива из Новополоцка до Фаниполя по нефтепродуктопроводу примерно на 25% ниже, чем при доставке железнодорожным транспортом.

Источник: http://minsk-region.gov.by/

 
 
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Нефтебазу РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» в Фаниполе посетил председатель Минского облисполкома Александр Турчин. Объект имеет стратегическое значение...
 
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