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Комитет госконтроля провел горячие линии по всей стране

20.04.2020 15:36 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

С марта ведомство мониторит обстановку в аптечной сети. И вот теперь решило узнать мнение белорусов о ситуации вокруг медикаментов, антисептиков, масок и других товаров. Не так давно жаловались на нехватку в продаже дезинфекторов и средств индивидуальной защиты. "Сейчас эта ситуация под контролем", - заявили в комитете. Об этом можно судить не только по мониторингу аптек, но и снижению телефонных звонков от граждан.
В Комитете госконтроля обещали рассмотреть каждое телефонное обращение. Ведомство будет продолжать мониторинги в торговой и аптечной сети. 
 
 
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С марта ведомство мониторит обстановку в аптечной сети. И вот теперь решило узнать мнение белорусов о ситуации вокруг медикаментов, антисептиков, масок и других...
 
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