Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Комитет госконтроля провел горячие линии по всей стране С марта ведомство мониторит обстановку в аптечной сети. И вот теперь решило узнать мнение белорусов о ситуации вокруг медикаментов, антисептиков, масок и других...

С марта ведомство мониторит обстановку в аптечной сети. И вот теперь решило узнать мнение белорусов о ситуации вокруг медикаментов, антисептиков, масок и других товаров. Не так давно жаловались на нехватку в продаже дезинфекторов и средств индивидуальной защиты. "Сейчас эта ситуация под контролем", - заявили в комитете. Об этом можно судить не только по мониторингу аптек, но и снижению телефонных звонков от граждан.В Комитете госконтроля обещали рассмотреть каждое телефонное обращение. Ведомство будет продолжать мониторинги в торговой и аптечной сети.