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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Динамика валового продукта постепенно стабилизируется Валовой внутренний продукт Беларуси в январе-марте составил в текущих ценах 30 200 000 000 долларов. В сопоставимых ценах это на 0,3 % меньше, чем в январе-марте 2019. Между...

Валовой внутренний продукт Беларуси в январе-марте составил в текущих ценах 30 200 000 000 долларов. В сопоставимых ценах это на 0,3 % меньше, чем в январе-марте 2019. Между тем с начала года динамика валового продукта постепенно стабилизируется. В январе снижение составляло 1,9 %, в январе-феврале - 0,6 %. В 2020 году правительство ожидает рост ВВП по целевому прогнозу на 2,8 %, по консервативному сценарию - в пределах 1,9 %.