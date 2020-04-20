Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Нефть WTI стоит $0,01 за баррель Срочные новости приходят в эти минуты с нефтяных бирж. Цена на майские фьючерсы нефти сорта WTI снизилась до 1 американского цента. Вряд ли она опустится ниже, хотя...

Срочные новости приходят в эти минуты с нефтяных бирж. Цена на майские фьючерсы нефти сорта WTI снизилась до 1 американского цента. Вряд ли она опустится ниже, хотя пример отрицательной цены на нефть уже имеется. За вывоз нефти одного из американских сортов владельцы даже приплачивали. Сделка ОПЕК+, которая была направлена на то, чтобы сбить биржевую панику, оказала на рынки только краткосрочное влияние.