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Нефть WTI стоит $0,01 за баррель

20.04.2020 21:52 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Срочные новости приходят в эти минуты с нефтяных бирж. Цена на майские фьючерсы нефти сорта WTI снизилась до 1 американского цента. Вряд ли она опустится ниже, хотя пример отрицательной цены на нефть уже имеется. За вывоз нефти одного из американских сортов владельцы даже приплачивали. Сделка ОПЕК+, которая была направлена на то, чтобы сбить биржевую панику, оказала на рынки только краткосрочное влияние.
 
 
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Срочные новости приходят в эти минуты с нефтяных бирж. Цена на майские фьючерсы нефти сорта WTI снизилась до 1 американского цента. Вряд ли она опустится ниже, хотя...
 
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