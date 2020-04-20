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Трамп назвал кандидата на пост посла США в Беларуси после 12-летнего перерыва
21.04.2020 06:03 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен выдвинуть зампомощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер на пост посла США в Беларуси,
«Сегодня президент Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть на ключевые посты в своей администрации следующих лиц: Джули Фишер, из штата Теннесси, [на должность] Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Беларуси», — сказано в сообщении. Кандидатуру посла должен утвердить сенат.
В феврале о возможном назначении Фишер
В сентябре 2019 года в Минск приезжал заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл. Он встретился с президентом Александром Лукашенко и
Американское посольство в Минске функционирует в урезанном составе, без посла с 2008 года. Сначала был установлен лимит в пять дипломатов, но постепенно он был расширен до 10. Сейчас посольство возглавляет временный поверенный в делах США Дженнифер Мур.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен выдвинуть Джули Фишер на пост посла США в Беларуси, сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.
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