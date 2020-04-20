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Трамп назвал кандидата на пост посла США в Беларуси после 12-летнего перерыва

21.04.2020 06:03 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен выдвинуть зампомощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер на пост посла США в Беларуси, сообщает Белый дом. Напомним, Беларусь и США работали без послов последние 12 лет.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Сегодня президент Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть на ключевые посты в своей администрации следующих лиц: Джули Фишер, из штата Теннесси, [на должность] Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Беларуси», — сказано в сообщении. Кандидатуру посла должен утвердить сенат.

В феврале о возможном назначении Фишер сообщали СМИ. Фишер ранее работала в качестве заместителя постоянного представителя США при НАТО, а также в посольствах США в Тбилиси, Киеве и Москве. Дипломат владеет русским, французским и немного грузинским языками.

В сентябре 2019 года в Минск приезжал заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл. Он встретился с президентом Александром Лукашенко и заявил, что США намерены вернуть своего посла в Беларусь.

Американское посольство в Минске функционирует в урезанном составе, без посла с 2008 года. Сначала был установлен лимит в пять дипломатов, но постепенно он был расширен до 10. Сейчас посольство возглавляет временный поверенный в делах США Дженнифер Мур.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен выдвинуть Джули Фишер на пост посла США в Беларуси, сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.
 
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