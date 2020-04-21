Источник материала: realt.by

Мода на необычные архитектурные решения все больше захватывает белорусов, особенно это характерно для Минской области. В базе продажи домов есть необычная дача в деревне Мацки. Это треугольный дом-шале, собственник которого снизил его стоимость до $45 тысяч.

Деревня Мацки находится примерно в 23 километрах от МКАД. Здесь есть одноименное садовое товарищество, где и расположен необычный дом, который продается сегодня за $45 тысяч . В объявлении написано, что это «дом для проживания большой семьи нескольких поколений».

— На мой взгляд, этот дом понравится семье, которая заинтересована в проживании в экологически чистом пространстве, — рассказал владелец дома Владимир. — Когда я выбирал участок, то очень много внимания уделил экологической обстановке в этом районе. Здесь кругом хороший густой лес, до озера Вяча всего 5 минут езды на автомобиле. Прямо рядом с участком есть небольшой ручеек.

При выборе строительных материалов также приоритет отдавался эко-стилю: везде дерево с натуральными пропитками, экологичный утеплитель, фундамент из натурального камня.

По факту это трехэтажное здание общей площадью 150 кв.м. На первом этаже располагается застекленная терраса 21,5 кв.м, гостиная 32,5 кв.м, кухня 15,4 кв.м, кладовая 3,3 кв.м. На втором этаже есть две жилые комнаты площадью 14,9 и 19,3 кв.м с выходом на балкон, гардеробная. На третьем этаже — две жилые комнаты 9,9 и 10,2 кв.м также с выходом на балкон. Всего в доме 3 санузла — по одному на каждом этаже. Канализация местная. В дом проведена вода, горячая нагревается электрическим бойлером. Предусмотрено электроотопление.