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"Великий камень": новый план развития на 5 лет
21.04.2020 08:24 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВторой план пятилетнего развития прорабатывают в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Реализация первого завершается в этом году. Уже построено 32 километра дорог, инженерных сетей более 230 километров, около 90 000 квадратных метров коммерческой недвижимости. До конца года это цифра увеличится на треть. Сейчас проектируется новый дом под арендное жилье. В планах - строительство железнодорожного терминала и ветки из Минска в "Великий камень". Это облегчит доставку и людей, и грузов.
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Второй план пятилетнего развития прорабатывают в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень". Реализация первого завершается в этом году. Уже...
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