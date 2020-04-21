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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мировой экономический кризис может создать трудности для глобальной продовольственной системы Глобальный экономический кризис, назревающий в условиях пандемии короновируса, может создать трудности для глобальной продовольственной системы. Как заявила...

Глобальный экономический кризис, назревающий в условиях пандемии короновируса, может создать трудности для глобальной продовольственной системы. Как заявила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), в настоящее время продовольствия в мире достаточно для всех, а запасы зерновых в мире в 2020 году находятся на высоком уровне. "Вместе с тем угрозой выступают логистические препятствия. Продовольствие не доставляется из точки А в точку Б, поэтому, например, такие продукты высокой питательной ценности, как овощи и фрукты, производятся в меньшем количестве, - указала ФАО. - Во время кризиса 2008 года мы увидели, насколько опасен запрет экспорта. Запрет негативно отражается как на тех, кто испытывает потребность в продовольствии, так и на его производителях. Мы призываем по всему миру при принятии решений не повторять ошибок, допущенных при продовольственном кризисе 2007-2008 годов, и не превратить кризис с эпидемией в продовольственный кризис, который вполне можно предотвратить".Организация призвала страны принять необходимые меры и поддерживать международную торговлю, чтобы остановить сбои в цепочке поставок продуктов питания и производстве продовольствия.