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Amnesty International: в 2019 году в мире привели в исполнение 657 смертных приговоров, два из них - в Беларуси

21.04.2020 11:58 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За прошлый год мире было приведено в исполнение как минимум 657 смертных приговоров, но продолжается тенденция к снижению применения этого вида наказания. Однако некоторые страны, такие как Китай, по-прежнему скрывают истинную статистику. Об этом правозащитная организация Amnesty International рассказала в своем ежегодном докладе.


Фото: Reuters

Как отмечает Amnesty International, смертную казнь как вид наказания, применяли в прошлом году 20 государств, среди которых не только развивающиеся страны Африки и Азии, но и экономические лидеры с развитой судебной системой, такие как США и Япония.

По данным организации, за 2019 год было казнено 657 человек, что на на 5% меньше в сравнении с 2018 годом (тогда было 690). Количество казненных достигло минимума за десять лет, а тенденция к снижению числа исполнения смертных приговоров, наметившаяся еще в 2015 году, продолжается.

В основном, к высшей мере наказания приговаривали за преступления, связанные с убийствами и наркотиками. Однако в некоторых странах казнили также за различные формы экономических преступлений (за коррупцию в Китае), государственной измены (Саудовская Аравия) и даже богохульство (Пакистан).

Amnesty International особо отмечает, что в некоторых странах, таких как Беларусь, Вьетнам и Китай, информация о смертных казнях считается государственной тайной, что сильно затрудняет оценку ситуации. Мировым лидером по количеству казней организация по-прежнему считает Китай: как сообщается, за прошлый год там были приведены в исполнение тысячи смертных приговоров. Однако официальные данные отсутствуют, поэтому общее количество казненных в мире рассчитывалось без учета Китая.

Вслед за Китаем идут Иран (как минимум 251 подтвержденная казнь), Саудовская Аравия (184 казни) и Ирак (как минимум 100 казненных). При этом Ирак, Саудовская Аравия, Южный Судан и Йемен провели значительно больше казней, чем в 2018 году.

В докладе также отмечается снижение количества вынесения смертных приговоров: с 2531 за 2018 год до 2307 за 2019 год. Организация сообщает, что партнер нашей страны по ЕАЭС — Казахстан, где действует мораторий на смертную казнь, в этом году должен начать процедуру присоединения ко второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах, который предусматривает полную отмену этого вида наказания.

В Беларуси, по данным Amnesty International, в исполнение привели как минимум два смертных приговора и вынесли еще три.

В июне в минском СИЗО № 1 был расстрелян Александр Жильников. О судьбе приговоренного вместе с ним Вячеслава Сухарко нет достоверных данных, однако организация считает, что он скорее всего также был казнен примерно в это же время.

В декабре был приведен в исполнение еще один смертный приговор в отношении Александра Осиповича.

В ноябре Верховный суд оставил в силе смертный приговор в отношении Виктора Павлова, отклонив его апелляцию. А в октябре к высшей мере был приговорен Виктор Сергель.

В мае прошлого года, напомним, спецдокладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси приветствовала работу созданной в 2017 году парламентской рабочей группы по вопросу о смертной казни, но отметила отсутствие прогресса и подчеркнула, что для перемен в этом вопросе в нашей стране требуются «политическая воля и руководящее начало».

 
 
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Вышел ежегодный доклад международной правозащитной организации Amnesty International, где анализируются данные о исполнении смертных казней и вынесении смертных...
 
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