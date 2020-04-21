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Крепление противопожарных плит к стенам самого длинного в Нидерландах наземного туннеля с помощью анкеров fischer

21.04.2020 13:00 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Источник материала: Строительство и недвижимость

В настоящее время в Амстердаме строится самый длинный и второй по ширине в Нидерландах наземный туннель. Данное сооружение предназначено для того, чтобы направлять движение в юго-восточной части города под землю, тем самым снижая уровень шума и загрязнения воздуха в интересах местных жителей. Для установки на стены и потолки туннеля противопожарных плит использовано более 1, 7 миллиона анкеров Fischer из нержавеющей стали FNA, в дополнение к другим видам применения данного крепежа. Генеральный директорат общественных работ и управления водными ресурсами, Rijkswaterstaat, в настоящее время расширяет автомагистраль A9 в центральной части Амстердама.

Данный проект является частью национального проекта Schiphol-Amsterdam-Almere, SAA, реализация которого позволит увеличить пропускную способность нескольких дорог с двусторонним движением, это A1, A6, A10 и A9, и тем самым улучшить движение в районе Рандстад.

Улица Gaasperdammerweg, A9, между перекрестками с Holendrecht и Diemen будет расширена с трех полос движения в каждом направлении до пяти полос движения в одном направлении. Плюс появится обратимая полоса движения.

Проект включает в себя новый туннель, который протянется на расстояние три километра после его завершения в 2020 году и станет самым длинным наземным туннелем в Нидерландах.

Ширина туннеля составляет 73 метра. Это, как уже было сказано, второй по величине наземный туннель в Нидерландах. Две туннельные трубы, расположенные по бокам туннеля, строятся для местного движения в юго-восточную часть Амстердама и оттуда.

Между ними также будет два туннеля для транзитных перевозок, а пятая туннельная труба будет служить обратимой полосой движения. А на крыше туннеля будет устроен парк. Данное зеленое строительство будет завершено в 2021 году.

Зеленая зона соединит юго-восточные районы Амстердама и улучшит качество жизни их обитателей. Группа компаний fischer уже успешно завершила монтаж противопожарных плит на стенах и потолках в сотрудничестве со строительным подрядчиком Kaefer Construction.

При выборе противопожарной защиты особый акцент был сделан на долговечность, внешний вид, экономическую эффективность и продолжительность монтажа, говорит Свен Бургард, руководитель отдела пассивной противопожарной защиты зданий и туннелей компании Kaefer Construction. Система проверена в ходе многочисленных испытаний на огнестойкость.

Тот факт, что наши анкеры FNA II A4 оказались идеальным крепежом при обеспечении противопожарной защиты в туннелях и являются быстрыми и простыми в применении, был одним из главных решающих аргументов, подчеркивает Даниэль Ягер, руководитель отдела менеджмента ключевых отраслевых клиентов компании fischer Germany Vertriebs, которая внесла значительный вклад в реализацию проекта.

Кроме того, эти анкеры вполне удовлетворяют требованиям проекта по ветроустойчивости и долговечности. Кроме того, они хороши в качестве основы для крепления чувствительного бетона.

Плиты устанавливаются всего за несколько шагов. Они размещаются на стене или потолке, в них сверлятся отверстия, в которые быстро вставляются анкера с помощью пневматического установочного инструмента с использованием метода сквозного монтажа.

Анкер FNA II автоматически расширяется под нагрузкой, при этом конус втягивается в расширительный зажим и расширяет его относительно отверстия.

Гарантия надежности крепления является весьма долговременной, подчеркивает Свен Бургард. И добавляет, что решающее значение для положительного результата имеет совместная работа над проектом такого масштаба.

Таким образом, компания fischer вновь зарекомендовала себя как надежный партнер с точки зрения качества, надежности и соблюдения сроков. Анкеры FNA II A4 уже использовались в нескольких проектах противопожарной защиты в Нидерландах, раз за разом доказав свою эффективность.

Даниэль Ягер подчеркивает, что помимо своевременного производства и поставки большого количества анкеров FNA II в качестве идеального решения для фиксации, решающим фактором стал широкий спектр оказываемых fischer услуг.

Мы успешно сопровождаем наших клиентов на всех этапах проекта, от планирования, расчетов и предварительных испытаний на отрыв до технической поддержки на строительной площадке на местах путем обучения и сертификации, говорит он.

www.fischer.group
 
 
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В настоящее время в Амстердаме строится самый длинный и второй по ширине в Нидерландах наземный туннель. Данное сооружение предназначено для того, чтобы...
 
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