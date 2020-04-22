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Румас: Пандемия повлияла и на работу кожевенной отрасли

22.04.2020 11:50 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ситуация в кожевенной отрасли несколько улучшилась, но эффективность работы остается пока на низком уровне. Об этом заявил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Румас, сообщает пресс-служба Совмина.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Как показывают цифры, с начала года ситуация в кожевенной отрасли несколько улучшилась. Но вместе с тем все проблемные вопросы не сняты. Эффективность работы кожевенных организаций, к сожалению, остается пока на низком уровне. Поэтому сегодня мы должны рассмотреть вопросы стабилизации ситуации в отрасли и проанализировать ранее принятые решения, как они сработали, и, если необходимо, принять новые», — отметил Сергей Румас на заседании президиума Совмина, посвященном вопросам развития кожевенной отрасли.

Глава правительства обратил внимание, что к сложной ситуации в этом году добавились вопросы, связанные с пандемией. «Многие зарубежные потребители кожевенных товаров приостановили работу. Наши некоторые отечественные потребители переходят на работу в режиме неполной занятости. Но одновременно такие сложные условия — это и новые возможности для кожевенной отрасли», — считает он.

В предыдущий раз ситуация в данной отрасли рассматривалась на заседании президиума Совмина примерно полгода назад. Премьер-министр напомнил, что с 2020 года в соответствии с решениями правительства был введен госзаказ на кожсырье, сняты все запреты и предоставлена возможность реализовывать невостребованный ресурс низкосортного сырья на биржевых торгах.

 
 
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Глава правительства обратил внимание, что к сложной ситуации в этом году добавились вопросы, связанные с пандемией. «Многие зарубежные потребители кожевенных...
 
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