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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Visa представила новую программу для проведения онлайн-платежей Международная платежная система Visa представила обновленную программу Visa Secure, которая помогает повысить безопасность онлайн-транзакций. Как отметили в компании, с...

Международная платежная система Visa представила обновленную программу Visa Secure, которая помогает повысить безопасность онлайн-транзакций. Как отметили в компании, с помощью обновленного протокола держатель карты может подтвердить свою личность перед банком-эмитентом или другой организацией, выпустившей карту, при совершении онлайн-платежей или в момент проведения транзакции без предъявления физической карты. Дополнительный уровень безопасности позволяет предотвратить несанкционированные денежные операции и защитить торгово-сервисные предприятия от мошенничества. А потребителям - оплачивать покупки еще удобнее и быстрее.