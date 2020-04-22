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Visa представила новую программу для проведения онлайн-платежей
22.04.2020 11:28 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTМеждународная платежная система Visa представила обновленную программу Visa Secure, которая помогает повысить безопасность онлайн-транзакций. Как отметили в компании, с помощью обновленного протокола держатель карты может подтвердить свою личность перед банком-эмитентом или другой организацией, выпустившей карту, при совершении онлайн-платежей или в момент проведения транзакции без предъявления физической карты. Дополнительный уровень безопасности позволяет предотвратить несанкционированные денежные операции и защитить торгово-сервисные предприятия от мошенничества. А потребителям - оплачивать покупки еще удобнее и быстрее.
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Международная платежная система Visa представила обновленную программу Visa Secure, которая помогает повысить безопасность онлайн-транзакций. Как отметили в компании, с...
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