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В Беларуси планируют создать кожевенный холдинг

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Развитие кожевенной отрасли рассмотрели на Президиуме Совмина В Беларуси планируют создать кожевенный холдинг, главная задача которого сделать работу предприятий отрасли прибыльной. Сейчас эффективность этих организаций на...

В Беларуси планируют создать кожевенный холдинг, главная задача которого сделать работу предприятий отрасли прибыльной. Сейчас эффективность этих организаций на низком уровне. Хотя ситуация несколько улучшилась в этом году. Об этом сегодня говорил премьер Сергей Румас на Президиуме Совмина. С этого года правительство ввело госзаказ на кожсырье и разрешило низкосортное продавать через биржу. По итогам первого квартала есть положительные подвижки - снизились складские запасы на 20 %, уменьшилась дебиторская задолженность. Но есть вопросы по качеству и ассортименту продукции. Их решение возлагают как раз на холдинг - по опыту таких стран, как Италия, Польша, Узбекистан и Россия.Пока почти половину сырья два наших ведущих обувных предприятия завозят из-за рубежа. Мелкий бизнес больше работает с белорусской кожей - количество изделий из своего материала доходит до 70 процентов. В холдинг, как планируют, войдут 5 отечественных переработчиков кожи.