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Развитие кожевенной отрасли рассмотрели на Президиуме Совмина

22.04.2020 12:38 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси планируют создать кожевенный холдинг, главная задача которого сделать работу предприятий отрасли прибыльной. Сейчас эффективность этих организаций на низком уровне. Хотя ситуация несколько улучшилась в этом году. Об этом сегодня говорил премьер Сергей Румас на Президиуме Совмина. С этого года правительство ввело госзаказ на кожсырье и разрешило низкосортное продавать через биржу. По итогам первого квартала есть положительные подвижки - снизились складские запасы на 20 %, уменьшилась дебиторская задолженность. Но есть вопросы по качеству и ассортименту продукции. Их решение возлагают как раз на холдинг -  по опыту таких стран, как Италия, Польша, Узбекистан и Россия. 


В Беларуси планируют создать кожевенный холдинг


Пока почти половину сырья два наших ведущих обувных предприятия завозят из-за рубежа. Мелкий бизнес больше работает с белорусской кожей - количество изделий из своего материала доходит до 70 процентов. В холдинг, как планируют, войдут 5 отечественных переработчиков кожи. 

 
 
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В Беларуси планируют создать кожевенный холдинг, главная задача которого сделать работу предприятий отрасли прибыльной. Сейчас эффективность этих организаций на...
 
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