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Льготное кредитование на капитальный ремонт и реконструкцию жилых домов

22.04.2020 — Новости Экономики | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Уважаемые граждане!
Ивьевский районный исполнительный комитет напоминает вам, что для проведения капитального ремонта и реконструкции жилых помещений, строительства инженерных сетей, возведения хозяйственных помещений и построек, повышения уровня благоустройства жилых помещений, вы вправе воспользоваться льготным кредитом на условиях Указа Президента Республики Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 75 "О предоставлении гражданам, постоянно проживающим и работающим в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, льготных кредитов на капитальный ремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек" .

Основные условия
и порядок получения льготного кредита
по Указу № 75:
- воспользоваться льготным кредитом могут граждане, постоянно проживающие и работающие в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, то есть граждане, зарегистрированные по месту жительства в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек и работающие по трудовым договорам в организациях, осуществляющие предпринимательскую деятельность, и т.д.;
- максимальный срок, на который предоставляется льготный кредит, не должен превышать 10 лет. Процентная ставка за пользование таким кредитом - 3 процента годовых;
- для получения льготного кредита по Указу № 75 в первоочередном порядке гражданам необходимо выполнить разработку проектно-сметной документации на проведение необходимых работ;
- максимальный размер льготного кредита - 90 процентов стоимости затрат, определенных проектно-сметной документацией, но не должен превышать трехсоткратного размера базовой величины, действующей на день включения гражданина в установленном порядке в список для льготного кредитования (в настоящее время - 8 100 руб.);
- граждане включаются в списки на получение льготных кредитов с соблюдением очередности исходя из даты подачи ими заявлений в пределах средств, направляемых на цели льготного кредитования на соответствующий год;
- перечень граждан на льготное кредитование подготавливается райисполкомом на основании представленной гражданами проектно-сметной документации на выполнение работ, предусмотренных Указом № 75;
- кредитные договоры заключаются с гражданами в течение трех месяцев со дня утверждения райисполкомом списков на получение льготных кредитов.
Для получения более полной информации по льготному кредитованию, а также по вопросам получения льготного кредита по Указу № 75 вам необходимо обращаться в Ивьевский райисполком, в отдел архитектуры и строительства 2-15-36.

 

 
 
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Уважаемые граждане!Ивьевский районный исполнительный комитет напоминает вам, что для проведения капитального ремонта и реконструкции жилых...
 
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