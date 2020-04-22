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На торгах 22 апреля доллар и евро подорожали
22.04.2020 13:14 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 22 апреля прошли очередные торги валютами.
Доллар вырос на BYN0,0125 — до 2,4949 рубля.
Евро подорожал на BYN0, 0104 — до 2,7028 рубля.
Российский рубль стоил 3,246 белорусского рубля за 100 российских рублей против 3,2459
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Доллар вырос на BYN0,0125 - до 2,4949 рубля.
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