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Домашний интернет для загородных домов и дач: решения МТС

22.04.2020 13:40 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Пользоваться домашним интернетом там, где проводная сеть недоступна, позволяют услуги МТС «Интернет для дома» и «Интернет для дома Макс». Предложения разработаны для жителей частных домов, владельцев дач и фрилансеров, работающих за городом.

Услуга «Интернет для дома» включает 100 ГБ трафика в месяц на неограниченной скорости. После превышения этого объема до конца месяца можно пользоваться трафиком на скорости до 1 Мбит/с.

В услуге «Интернет для дома Макс» без лимита по скорости можно расходовать первые 500 ГБ трафика в месяц. После превышения этого объема интернет будет доступен до конца месяца на скорости до 2 Мбит/с.

В обе услуги без дополнительной платы включено более 90 каналов МТС ТВ и лицензионный антивирус Dr.Web для персональных компьютеров и смартфонов.

Пакетные предложения можно дополнить комплектом специального оборудования для более устойчивого приема сигнала. На территориях, удаленных от базовых станций, а также с высокой плотностью застройки лучше использовать Wi-Fi-роутер, дополненный внешней антенной, которая позволяет усилить 3G/4G-сигнал в местах неуверенного приема сети. Стоимость Wi-Fi-роутера с внешней антенной — 50 рублей. Специалисты МТС приедут в любой регион Беларуси и бесплатно настроят оборудование, направив антенну на ближайшую базовую станцию МТС.

Если коннекту ничего не мешает — пользователи могут приобрести только Wi-Fi-роутер без внешней антенны. Стоимость данного предложения — 30 рублей.

Подробнее об услуге читайте здесь. Карту покрытия по 3G и 4G можно уточнить здесь.

 
 
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Пользоваться домашним интернетом там, где проводная сеть недоступна, позволяют услуги МТС «Интернет для дома» и «Интернет для дома Макс». Предложения разработаны...
 
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