Картофель хлеб бережет

Источник материала: Ивьевский край

На 21 апреля в районе посеяно 65% яровых культур на 11096 га. Засеяно 58% площадей с однолетними травами, 359 га сахарной свеклы (65%), 78% кукурузы на зерно (660 га) и 12% (473 га) кукурузы на силос.

Стартовали работы по посадке картофеля, которого в районе предстоит посадить 330 га (из них 300 га - в филиале "Азот Агро").









В государственном реестре Беларуси сегодня сортов картофеля на любой вкус.

Учитывая непредсказуемость белорусских климатических условий, стало входить в практику на различных участках высаживать разные по срокам созревания сорта. В противном случае, если посадить, к примеру, раннеспелые сорта, а первая половина лета окажется засушливой, то в выигрыше будут те, кто отдал предпочтение среднеспелым.

Наиболее популярны сейчас в Беларуси сорта с ранним сроком созревания. Такие, например, как новый сорт "Палац", который дает урожайность до 65 ц/га.

"Уладар" - ранний сорт картофеля, дает лучшую урожайность в засушливое лето. А “Лилея” наоборот показывает хорошие результаты, когда летом много влаги. К тому же сорт устойчив к фитофторозу и благодаря своим столовым качествам понравится любителям драников.

Среди среднеранних сортов специалисты советуют обратить внимание на "Бриз", который имеет высокие показатели урожайности и хороший вкус клубней.

Чтобы урожай картофеля сохранился до следующей весны, то стоит обратить внимание на среднеспелый сорт "Скарб". Он не прорастает до самого посева. А новый среднеспелый "Лель" имеет хорошие вкусовые качества, с высоким содержанием витамина С.

Производство картофеля в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах Беларуси в 2020 году планируется на уровне 1,1 млн. тонн, что соответствует уровню 2019 года, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Общая площадь посадки картофеля в сельхозорганизациях в текущем году составит около 22 тыс. га.

"Под сев текущего года сельскохозяйственные организации республики полностью обеспечены семенами картофеля (132% к потребности)", - отметили в Министерстве. Проведена проверка семян на соответствие сортовым и посевным качествам в соответствии с действующим законодательством.

Для проведения плановой сортосмены и сортообновления, научными организациями НАН Беларуси имеется к реализации 1,666 тыс. тонн картофеля.

Как сообщалось, во всех категориях хозяйств Беларуси в 2019 году было произведено 6,1 млн. тонн картофеля (на 4,1% больше уровня 2018 года) и почти 1,9 млн. тонн овощей (рост на 6,2%).

В отделении "Лелюки" на посадке картофеля задействованы опытные и квалифицированные кадры. На посадке картофеля в районе д. Мишуковичи занят механизатор Дмитрий Станиславович Холяво. Загрузку картофеля на "Амкодоре" осуществляет тракторист Геннадий Иванович Кучинский.

Горячее питание картофелеводам обеспечивает в полевых условиях повар Тереса Станиславовна Патук.





П. ВЛАДИН.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.