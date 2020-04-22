ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Депутаты предлагают упростить порядок получения белорусского гражданства

22.04.2020 14:50 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Депутаты предлагают упростить порядок получения белорусского гражданства. Об этом TUT. BYрассказала член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Мария Василевич.


Изменения условий получения белорусского гражданства предусмотрены поправками в закон о гражданстве Беларуси, которые планируют рассмотреть в первом чтении на весенней сессии Палаты представителей.

Для иностранцев, получающих профессиональное образование, срок, в течение которого человек должен непрерывно проживать в Беларуси, предлагают сократить с семи до пяти лет. Помимо них, льготным порядком получения гражданства смогут воспользоваться и те, кто получил в Беларуси высшее образование и работает в стране не менее трех лет, и иностранцы, которые состоят в браке с белорусами не менее трех лет, имеют детей, граждан Беларуси.

— Эти новшества направлены на то, чтобы повысить привлекательность системы образования, привлечь новых студентов для дальнейшего формирования человеческого капитала, — пояснила Мария Василевич.

Поправками также предусмотрена упрощенная процедура восстановления в гражданстве.

— Восстановление белорусского гражданства в упрощенном порядке, без выхода из имеющегося иностранного гражданства, по законопроекту предусмотрено для лиц, достигших 18-летнего возраста и вернувшихся на постоянное проживание в Беларусь, — объясняет депутат.

В проекте расширили и список оснований для прекращения гражданства. Депутаты предлагают добавить в него не только обвиняемых, но и подозреваемых по уголовным делам. По словам Василевич, это позволит исключить ситуации, когда человек, будучи под следствием, подает на отказ в гражданстве, чтобы избежать наказания.

Лишать белорусского гражданства, согласно поправкам, будут участников террористической или другой экстремистской деятельности с причинением тяжкого вреда интересам страны.

— Но планируется, что это будет распространяться только на тех, кто приобрел гражданство не по рождению. Подобные нормы существуют в законодательстве США, Австрии, Великобритании, Франции, — пояснила Мария Василевич.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Упрощенной системой смогут воспользоваться иностранцы, получающие профессиональное образование в Беларуси, те, кто получил в Беларуси высшее образование и...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Домашний интернет для загородных домов и дач: решения МТС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

21.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика