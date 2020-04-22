Источник материала: Tut.by

Депутаты предлагают упростить порядок получения белорусского гражданства. Об этом TUT. BYрассказала член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей Мария Василевич.





Изменения условий получения белорусского гражданства предусмотрены поправками в закон о гражданстве Беларуси, которые планируют рассмотреть в первом чтении на весенней сессии Палаты представителей.

Для иностранцев, получающих профессиональное образование, срок, в течение которого человек должен непрерывно проживать в Беларуси, предлагают сократить с семи до пяти лет. Помимо них, льготным порядком получения гражданства смогут воспользоваться и те, кто получил в Беларуси высшее образование и работает в стране не менее трех лет, и иностранцы, которые состоят в браке с белорусами не менее трех лет, имеют детей, граждан Беларуси.

— Эти новшества направлены на то, чтобы повысить привлекательность системы образования, привлечь новых студентов для дальнейшего формирования человеческого капитала, — пояснила Мария Василевич.

Поправками также предусмотрена упрощенная процедура восстановления в гражданстве.

— Восстановление белорусского гражданства в упрощенном порядке, без выхода из имеющегося иностранного гражданства, по законопроекту предусмотрено для лиц, достигших 18-летнего возраста и вернувшихся на постоянное проживание в Беларусь, — объясняет депутат.

В проекте расширили и список оснований для прекращения гражданства. Депутаты предлагают добавить в него не только обвиняемых, но и подозреваемых по уголовным делам. По словам Василевич, это позволит исключить ситуации, когда человек, будучи под следствием, подает на отказ в гражданстве, чтобы избежать наказания.

Лишать белорусского гражданства, согласно поправкам, будут участников террористической или другой экстремистской деятельности с причинением тяжкого вреда интересам страны.

— Но планируется, что это будет распространяться только на тех, кто приобрел гражданство не по рождению. Подобные нормы существуют в законодательстве США, Австрии, Великобритании, Франции, — пояснила Мария Василевич.