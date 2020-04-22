Сын Гуцериева купил Паритетбанк

Источник материала: Tut.by

Власти Беларуси продали государственный Паритетбанк компании Beristore Holdings Limited, основным бенефициаром которой является российский предприниматель Саид Гуцериев. Информация об этом размещена на сайте Госкомитета по имуществу (ГКИ) Беларуси.





Сумма сделки не разглашается. Власти пояснили продажу «Паритетбанка» стратегий развития финансового рынка, согласно которой предусматривается «снижение доли государства в уставных фондах банков вплоть до полного выхода из состава акционеров (участников) отдельных банков путем продажи стратегическим инвесторам акций (долей в уставных фондах)».

Компания Beristore Holdings Limited принадлежит сыну российского бизнесмена Михаила Гуцериева, которого связывают дружеские отношения с Александром Лукашенко. В настоящий момент Саид Гуцериев вместе с Виктором Прокопеней владеют криптобиржей Currency.com и несколькими ИТ-стартапами в Беларуси.

Еще в начале 2019 года три источника TUT.BY в финансовых кругах утверждали, что влияние на Паритетбанк оказывают структуры Михаила Гуцериева. Три члена набсовета прямо или косвенно имели отношение к его бизнесу.

В 2017 году Виктор Прокопеня и Саид Гуцериев предпринимали попытку выкупить украинскую «дочку» Сбербанка России через Паритетбанк. Однако Нацбанк Украины не одобрил сделку.

Паритетбанк является правопреемником банка «Поиск», который был создан в январе 1991 года на базе Жилсоцбанка СССР по инициативе крупных предприятий Минска. До 1998 года входил в шестерку крупнейших банков Беларуси. В 1999 году из-за неудовлетворительного состояния кредитного портфеля банк столкнулся с проблемами ликвидности, и вскоре контрольный пакет акций перешел Нацбанку. Спустя 5 лет банк переименовали в Паритетбанк, а Нацбанк стал главным акционером. В 2014 году Управление делами президента стало новым собственником Паритетбанка.

В 2018 году банк переда ли Госкомитету по имуществу. По данным на 1 января 2020 года, активы банка оценивались Нацбанком в 482,092 млн рублей, по этому показателю банк занимает 15-е место в рейтинге белорусских банков.