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В Беларуси растет доля безналичных платежей

22.04.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси растет доля безналичных платежей

В Беларуси растет доля безналичных платежей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального банка.

В I квартале 2020 года по сумме доля безналичных операций составила 58,7%, доля наличных — 41,3%. В 2019 году доля безналичных операций составляла 54,9%, в 2010-м — 13,1%.

По количеству безналичные операции также лидируют — в I квартале их было 90,5% (449,9 млн), 9,5% операций (47,5 млн) — наличные. Для сравнения: доля безналичных операций в 2010 году составляла 49,7%, в 2019-м — 88,8%.

https://www.belta.by

 
 
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В Беларуси растет доля безналичных платежей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального банка. В I квартале 2020 года по сумме доля безналичных операций...
 
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