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Баррель не спешит возвращаться к привычным значениям

22.04.2020 20:48 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Марка Brent сегодня торговалась по цене ниже 17 долларов, а американская WTI - немногим более 10. Аналитики прогнозируют: в ближайшие время хранилища будут переполнены. Напомним, два дня назад за покупку нефти готовы были даже доплачивать. Это было связано с тем, что участники рынка стремились как можно быстрее избавиться от майских и июньских контрактов.

Валерий Полховский, финансовый аналитик: "Эти ближайшие контракты - от них избавляются по любой цене. Когда рынок накрывает волна пессимизма, от них просто избавляются. Если мы посмотрим дальше по кривой - там, на дальнем конце, вполне себе нормальные цены. Сейчас в рынках закладываются к началу 2021 года по 40 долларов за баррель цены. Я думаю, эта ситуация характерна именно для текущего момента, и будет она краткосрочной".

По мнению экспертов, сейчас подходящий момент, чтобы обеспечить себя запасами дешевого сырья. Как нам сообщили в концерне "Белнефтехим", поставки нефти в Беларусь не нарушены, сейчас прорабатывается график на май.

 
 
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Марка Brent сегодня торговалась по цене ниже 17 долларов, а американская WTI - немногим более 10. Аналитики прогнозируют: в ближайшие время хранилища будут переполнены....
 
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