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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Баррель не спешит возвращаться к привычным значениям Марка Brent сегодня торговалась по цене ниже 17 долларов, а американская WTI - немногим более 10. Аналитики прогнозируют: в ближайшие время хранилища будут переполнены....

Марка Brent сегодня торговалась по цене ниже 17 долларов, а американская WTI - немногим более 10. Аналитики прогнозируют: в ближайшие время хранилища будут переполнены. Напомним, два дня назад за покупку нефти готовы были даже доплачивать. Это было связано с тем, что участники рынка стремились как можно быстрее избавиться от майских и июньских контрактов.По мнению экспертов, сейчас подходящий момент, чтобы обеспечить себя запасами дешевого сырья. Как нам сообщили в концерне "Белнефтехим", поставки нефти в Беларусь не нарушены, сейчас прорабатывается график на май.