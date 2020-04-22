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Минэкономики пояснило, почему повышение зарплат отвязали от роста производительности труда
22.04.2020 — Новости Экономики | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
По его словам, решение не окажет негативного влияния на макроэкономическую сбалансированность.
Ранее было предусмотрено, что в госорганизациях и организациях, в уставном фонде которых доля собственности государства составляет более 50%, повышение зарплаты (действующих размеров тарифных ставок (окладов), стимулирующих и компенсирующих выплат) работников допускается только при условии соотношения роста производительности труда и заработной платы более 1. Теперь действие этой нормы приостановлено до 31 декабря 2020 года.
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