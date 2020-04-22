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"На контроле Президента" о "Великом камне" смотрите на "Беларусь 1"

22.04.2020 20:48 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

За 5 лет существования индустриального парка "Великий камень" в бизнес-сообществе появилось 60 компаний из 16 стран мира. А в ближайшее время здесь ждут открытия нового центра инноваций, который станет местом притяжения перспективных научных стартапов. Чем измеряет масштаб достижений один из самых высокотехнологичных хабов мира? Смотрите сегодня в рамках "Панорамы" очередную серию "На контроле Президента".
 
 
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За 5 лет существования индустриального парка "Великий камень" в бизнес-сообществе появилось 60 компаний из 16 стран мира. А в ближайшее время здесь ждут открытия...
 
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