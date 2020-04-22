Голодная диета для автомобиля, или есть ли смысл в езде «на лампочке»?

Ситуация, когда на приборной панели автомобиля загорается индикатор низкого уровня топлива, знакома каждому автомобилисту. Но если для одних это сигнал о том, что пора как можно скорее отправиться на заправку и залить полный бак, то для других езда «на лампочке» входит в привычку. Пока двигатель не заглохнет сам — можно ехать, считают они. И ошибаются — а платить за ошибки приходится дорого.

Первое, что может пострадать от хронически низкого уровня топлива в баке, — это топливный насос. Причем как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Дело в том, что топливо для него выступает своего рода охлаждающей жидкостью и смазкой. А когда бензина или солярки мало, вместо них насос начинает захватывать воздух и работать в буквальном смысле на износ. В итоге он может сломаться или перегреться, а владельцу авто придется тратиться на покупку нового насоса и его замену — ведь самостоятельно эту процедуру не выполнить.

Многие автовладельцы уповают на противоотливной стакан, который призван защищать топливный насос от колебаний уровня топлива на неровных дорогах и при резком маневрировании — в том числе и при низком уровне топлива в баке. В теории это звучит убедительно. Но статистика — вещь упрямая, а специалисты СТО (в том числе «Бош Авто Сервис», чье мнение смело можно считать авторитетным) говорят о непосредственной взаимосвязи любви к езде «на лампочке» и поломок топливного насоса.

Кстати, для владельцев «дизелей» последствия даже разового попадания воздуха в топливную систему могут быть куда более серьезными: автомобиль просто откажется заводиться, и в лучшем случае потребуется полная прокачка всей системы, а в худшем — замена ТНВД и форсунок.

Вторая проблема, с которой можно столкнуться при езде с полупустым баком, — это засорение топливных фильтров.

Да, частички мусора и грязи неизбежно попадают в бензобак вместе с топливом, заправляем мы 50 литров или 5. А поскольку бензобак — это не чайная кружка и перед каждым применением его не промоешь, со временем эта грязь оседает на дне в виде осадка. И чем меньше в баке топлива, тем выше удельный вес осадка в бензине или дизеле — а следовательно, тем больше нагрузка на топливный фильтр и тем чаще его приходится менять. Основными симптомами того, что такая замена необходима, являются повышенный расход топлива и недостаточная динамика при разгоне.

И, наконец, еще одна угроза, с которой может столкнуться как бензиновый, так и дизельный автомобиль из-за постоянно низкого уровня топлива, — это образование конденсата и скопление воды в бензобаке. Воздух в бензобаке есть всегда. И точно так же в этом воздухе всегда присутствует влага. Из-за перепада температур она оседает на стенках бака в виде конденсата, который постепенно стекает в топливо. Поскольку вода тяжелее, то она опускается на дно бака и скапливается там.

Малое количество топлива проблему только усугубляет: чем его меньше, тем больше воздуха, а значит, пространства для образования конденсата. Со временем воды на дне топливного бака скапливается столько, что топливный насос начинает «подсасывать» его вместе с топливом. И, в отличие от твердых частичек грязи, обычный фильтр эту воду задержать не способен. А вот она вполне способна вызвать самые серьезные проблемы — от падения мощности двигателя до его поломки (особенно если речь идет о «дизеле»).

Итак, рекомендация, которую можно дать автомобилистам, — это следить за уровнем топлива и не доводить до срабатывания индикатора.

Ну а в случае возникновения проблем обращаться за помощью в заслуживающие доверия автосервисы. Необходимую квалификацию и опыт для помощи даже в самых серьезных случаях имеют специалисты «Бош Авто Сервис».