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Алексей Богданов: Объем поставленной из России гречки в марте снизился на 70 % к прошлому году

22.04.2020 22:26 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси поручил аграриям и профильному министерству увеличить объемы производства гречки в нашей стране. Эта новость не сегодняшнего, и даже не вчерашнего дня - именно сегодня стала весьма обсуждаемой в российских средствах массовой информации.

Накануне наш Президент, посещая Могилевскую область, поручил губернатору контролировать процесс производства этой крупы. Чтобы в перспективе не зависеть от внешних поставок и иметь свой, стратегический запас. Связано это было с тем, что российская сторона целый месяц не поставляла гречку в Беларусь. Сегодня в России тема получила продолжение.

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что информация о том, что Россия отказалась поставлять нам гречку - устаревшая, и они возобновили поставки. Как нам удалось уточнить: да, с 15 апреля наши союзники гречку снова привозят, но куда же из заявления вице-премьера исчез месяц, когда крупу не завозили, несмотря на контракты и договоры? 

Мы решили расставить все точки над "i" в этой "гречневой каше". Прокомментировать ситуацию попросили представителя белорусского Министерства сельского хозяйства, который как раз отвечает за внешнюю торговлю. И первый вопрос, так с чем все-таки связано поручение Президента увеличить производство?

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: "Да, это главный вопрос, почему Президент поставил такую задачу и перед нами, и перед аграриями. С Россией в плане поставок круп мы сотрудничали всегда, там, действительно, лучше условия для возделывания гречки. Взаимодействие было налажено еще с советских времен и продолжалось, пока не грянул гром. А именно, одномоментно мы узнали, что поставки прекращаются. Несмотря на то, опыт сотрудничества - многолетний, контракты заключены, и мы для России - хороший рынок.  Мы понимаем, что и в России, и у нас спрос на гречку очень возрос, из-за этого наши партнеры и прекратили поставки. Но для нас это очень чувствительный вопрос. Премьер-министр на совещании доложил о нем Президенту, и Глава государства поручил связаться с российским премьером.

20 марта был введен запрет, остановлены поставки даже того, что было законтрактовано, оплачено и уже находилось на погрузке. И на следующий день - 21 марта - состоялся первый телефонный разговор двух премьеров по этому поводу. Дальше последовали длительные переговоры на всех уровнях (в том числе опять премьеров) и фактически запрет был снят только через месяц. Поставки возобновились лишь 15 апреля".

Очевидно, что за этот месяц Беларусь недополучила значительный объем продукции. Мы поинтересовались у профильного специалиста, какой именно… 

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: "Объем поставленной из России гречки в марте снизился на 70 % к прошлому году (это всего 205 тонн). Поставки за первый квартал в целом снизились на 20 %".

Знаете, непросто работать в ситуации, когда для того, чтобы мы покупали крупу у соседней страны, должны дважды созваниваться премьеры и месяц вести переговоры специалисты. В этой связи Президентом накануне и была поставлена задача переориентироваться, больше гречки производить у себя. Чтобы в случае непредвиденных обстоятельств не ждать целый месяц возобновления поставок.

Для нас остается загадкой, отчего же так озаботились наши российские коллеги? Что так возмутило и заставило отвечать на уровне заместителя премьер-министра и федеральных телеканалов… Вообще это было обычное рабочее замечание Президента по актуальному на данный момент вопросу. 

Впрочем, в комментарии российского вице-премьера, который курирует сельское хозяйство, была затронута не только профильная тематика. Коснулись также сферы здравоохранения и даже компетенции министерств иностранных дел. В частности, российской помощи по вывозу белорусов в условиях закрытия границ и авиасообщения между странами.

Мы эту тему также хотим продолжить. И добавить, что огромную работу по возвращению россиян на родину проделала и белорусская сторона. Вы, безусловно, помните кадры, на которых счастливые лица и комментарии россиян в минском аэропорту, после того, как их собирали в разных точках мира. Или случай, когда люди не могли покинуть Польшу, и мы забирали их автобусами, оказывали всяческую помощь и содействие… Конечно, Россия также помогала в возвращении белорусов на родину… Но среди них много и тех, кого сначала не пускали в самолеты, несмотря на имеющиеся билеты. С аргументом - границы закрыты. Наш Президент поручил - и МИДами были проведены серьезные переговоры, налажен процесс, который работает. Ну а мы лишь хотим напомнить, что сотрудничество - это дорога с двусторонним движением, как и помощь. Давайте не забывать об этом и в жизни, и в комментариях.

 
Теги: Новости
 
 
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Президент Беларуси поручил аграриям и профильному министерству увеличить объемы производства гречки в нашей стране. Эта новость не сегодняшнего, и даже не...
 
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