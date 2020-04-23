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На полях Минской области активно идет сев кукурузы

23.04.2020 09:34 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

На полях Минской области активно идет сев кукурузы, к слову, к работам присоединились все регионы, кроме Витебского. В Стародорожском районе под урожайную культуру отдана почти треть площадей. В агрофирме "Фаличи" в этом сезоне на полях работают новые сеялки отечественного производства. Преимущество в том, что в почву вместе с семенами вносятся минеральные удобрения - фосфор. Это позволит растению с первых дней получать питательные элементы по максимуму.
На территориях с озимой рожью делают химобработку от сорняков. Готовят поля к посеву японского проса - пайзы. С 15 мая начнутся работы с гречихой.

 
 
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На полях Минской области активно идет сев кукурузы, к слову, к работам присоединились все регионы, кроме Витебского. В Стародорожском районе под урожайную культуру...
 
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