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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На полях Минской области активно идет сев кукурузы На полях Минской области активно идет сев кукурузы, к слову, к работам присоединились все регионы, кроме Витебского. В Стародорожском районе под урожайную культуру...

активно идет сев кукурузы, к слову, к работам присоединились все регионы, кроме Витебского. В Стародорожском районе под урожайную культуру отдана почти треть площадей. В агрофирме "Фаличи" в этом сезоне на полях работают новые сеялки отечественного производства. Преимущество в том, что в почву вместе с семенами вносятся минеральные удобрения - фосфор. Это позволит растению с первых дней получать питательные элементы по максимуму.На территориях с озимой рожью делают химобработку от сорняков. Готовят поля к посеву японского проса - пайзы.