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Четыре цвета времени: на что способен Apple iPhone 11 Pro
23.04.2020 08:54 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Смартфон Apple iPhone впервые наделен тремя камерами, защитой от воды на глубине 4 метров до 30 минут и прочнейшим стеклом с обеих сторон. Имеет мощный процессор и повышенный ресурс аккумулятора (на 15%). Выпускается в четырех цветах.
Система трех камер
Смартфон имеет 4‑кратный оптический зум, что расширяет угол обзора: от максимального приближения на телефотокамере до максимального удаления на сверхширокоугольной.
Элегантный прозрачный интерфейс
Вы видите, что происходит за пределами кадра, и можете моментально это снять. Между вами и объектом съемки нет практически ничего, кроме минималистичного интерфейса.
И полное погружение в съемку обеспечено.
Видео 4К
Это лучшее качество видео на iPhone за все годы его выпуска. Плавные, реалистичные и великолепно детализированные. Мощный потенциал процессора позволяет получить видео 4K с частотой 60 кадров/с, расширенным динамическим диапазоном и кинематографической стабилизацией. Увеличить изображение можно в 4 раза.
Ночной режим
Сюжеты, снятые при слабом освещении, будут выглядеть четко и ясно. Новый Ночной режим работает с процессором A13 Bionic и интеллектуальными программными функциями. Режим включается автоматически, есть ручные настройки.
Портретный режим и ч/б
Специальное портретное освещение позволяет снимать почти студийные фото. А в iOS 13 появился эффект «Светлая тональность — ч/б». Теперь вы можете снимать черно‑белые портреты профессионального уровня.
Smart HDR
Сложные алгоритмы делают изображение детальным в светлых и темных областях. iPhone 11 Pro может самостоятельно настраивать детализацию изображения как для фона, так и для объекта съемки. Не все зеркальные камеры на это способны.
От фото к видео со скоростью света
Вы снимаете фото, и вдруг понимаете, что именно этот момент лучше снять на видео. Функция QuickTake сама переключит режим. Просто удерживайте палец на кнопке затвора, и съемка видео начнется автоматически. Если захотите продолжить видео, смахните вправо. А чтобы вернуться к фото, смахните влево.
И селфи, и слоуфи
Вы можете снимать классные замедленные селфи с частотой 120 кадров/с или видео 4K с частотой 60 кадров/с. Если повернуть телефон горизонтально, камера автоматически уменьшит масштаб, чтобы в кадр поместилась вся ваша компания. Снимать селфи можно даже не включая камеру.
Конфиденциальность и защита данных
Face ID - исключительно надежная технология аутентификации по лицу. Ваше изображение нигде не хранится и никуда не передается. Потому что для iPhone - конфиденциальность прежде всего.
Вода не страшна
В смартфоне - надежная герметизация корпуса. Он защищен от воды при погружении на глубину до 4 метров на 30 минут, от брызг и пыли.
Apple iPhone 11 Pro можно купить в Минске в рассрочку. С подробной характеристикой смартфона можно ознакомиться
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Смартфон Apple iPhone впервые наделен тремя камерами, защитой от воды на глубине 4 метров до 30 минут и прочнейшее стекло с обеих сторон. Имеет мощный процессор и...
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