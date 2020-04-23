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Беларусь подготовилась к «теоретической» поставке нефти из Польши в Мозырь
23.04.2020 13:22 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси своим постановлением от 14 апреля 2020 года № 29 установило тариф на транспортировку нефти из Польши на Мозырский НПЗ.
Тарифы на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам «Гомельтранснефть Дружба» по маршрутному направлению Адамова Застава — Мозырь — Мозырский нефтеперерабатывающий завод установлены «в целях возможности осуществления транспортировки нефти с территории Польши», говорится в сообщении МАРТ.
Согласно постановлению тариф на прокачку установлен в размере 8,58 рубля за одну тонну нефти нетто без НДС.
В «Белнефтехиме» пока не детализируют данную информацию.
Собеседник TUT.BY в нефтяной отрасли пояснил, что страна продолжает технически готовиться в альтернативным поставкам нефти. «Польша — одно из направлений. Установка тарифа — один из этапов. Еще рано говорить об объемах и поставщиках. Пока это теоретическая возможность. Ситуация на рынке меняется каждый день», — сказал источник.
Александр Лукашенко
В феврале польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN
В марте глава МИД Беларуси Владимир Макей
В апреле крупнейшие российские нефтяные компании возобновили поставки нефти на НПЗ Беларуси после трехмесячного перерыва.
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси своим постановлением от 14 апреля 2020 года № 29 установило тариф на транспортировку нефти из...
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