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Беларусь подготовилась к «теоретической» поставке нефти из Польши в Мозырь

23.04.2020 13:22 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси своим постановлением от 14 апреля 2020 года № 29 установило тариф на транспортировку нефти из Польши на Мозырский НПЗ.


Тарифы на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам «Гомельтранснефть Дружба» по маршрутному направлению Адамова Застава — Мозырь — Мозырский нефтеперерабатывающий завод установлены «в целях возможности осуществления транспортировки нефти с территории Польши», говорится в сообщении МАРТ.

Согласно постановлению тариф на прокачку установлен в размере 8,58 рубля за одну тонну нефти нетто без НДС.

В «Белнефтехиме» пока не детализируют данную информацию.

Собеседник TUT.BY в нефтяной отрасли пояснил, что страна продолжает технически готовиться в альтернативным поставкам нефти. «Польша — одно из направлений. Установка тарифа — один из этапов. Еще рано говорить об объемах и поставщиках. Пока это теоретическая возможность. Ситуация на рынке меняется каждый день», — сказал источник.

Александр Лукашенко неоднократно угрожал России использовать реверсные возможности «Дружбы» для поставки в Беларусь саудовской или американской нефти через порт Гданьска (Польша).

В феврале польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN сообщил о решении технически подготовить трубопровод к транспортировке нефти из Плоцка в Адамово, по сути — в сторону Беларуси. «Белнефтехим» приветствовал такое решение.

В марте глава МИД Беларуси Владимир Макей обсудил с польскими коллегами вопрос диверсификации поставок энергоресурсов по «Дружбе».

В апреле крупнейшие российские нефтяные компании возобновили поставки нефти на НПЗ Беларуси после трехмесячного перерыва.

 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси своим постановлением от 14 апреля 2020 года № 29 установило тариф на транспортировку нефти из...
 
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