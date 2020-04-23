«А за цены ответите». Президент рассказал, чего ждет от правительства

Источник материала: Tut.by

Необходимо приложить все силы, чтобы сохранить доверие людей к проводимой в стране экономической политике. А также стимулировать людей и особенно малый бизнес к работе. Об этом заявил Лукашенко на совещании о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации. Сюжет был показан в программе новостей на «Беларусь 1».



Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Необходимо сохранить ценовую устойчивость, по меньшей мере на самые важные для людей товары и услуги. Вы смотрите, ответите за цены, особенно за товары первой необходимости и социально-востребованные. И главное, мы должны обеспечить занятость, надо стимулировать людей, чтобы они работали, — подчеркнул Лукашенко.

Президент отметил, что «многие сели сложив руки и ждут, что кто-то что-то даст».

— Никто никому ничего не даст. А если кто-то хочет, чтобы ему дали, пусть скажет — где это взять? Мы что, будем сегодня забирать у людей, которые напрягаются, и отдавать тем, кто сегодня бездельничает? Этого не будет.

Правительство предложило определить отрасли, которые в наибольшей степени пострадают от замедления экономической активности и падения спроса. Внесенный на рассмотрение президента пакет мер их поддержки касается вопросов налогообложения, арендных и трудовых отношений, а также ряда чувствительных социальных аспектов.

— Это будут рекомендации губернаторам. И каким-то предприятиям, за которые Правительство непосредственно отвечает. Если мы будем выделять какие-то денежные средства для экономики — их будут делить губернаторы, они этого потребовали. Они говорят: мы сами разберемся — или магазин поддерживать, химволокно, или какое-то ковровое предприятие. Они правы, им там виднее, если мы будем эти средства кому-то выделять. Мы не должны из Минска чайной или столовой ложкой делить эти деньги, кому что достанется. Не надо этим заниматься. И слава богу, что регионы берут на себя эти вопросы, — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства заявил, что ждет от правительства выполнения основных показателей экономического развития. «Согласно отчетным данным, ВВП за первый квартал снизился на 0,3%. Никакого одобрения падения ВВП не может быть и не будет, поэтому настраивайтесь на выполнение тех планов, которые перед нами есть, — сказал Александр Лукашенко. — Наша небольшая экономика, у которой нет сырьевой подушки безопасности, была вынуждена парировать одновременно три удара».

Он пояснил, что в начале года Беларусь испытала нефтяные ограничения со стороны ближайшего партнера, затем состоялись разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, а после началась борьба с эпидемией COVID-19.

Президент подчеркнул, что в этих условиях надо удержаться и не свалиться по основным показателям экономического развития, чего бы это ни стоило. «Всеми силами необходимо сохранить доверие людей к проводимой экономической политике, ценовую устойчивость, по меньшей мере, на самые важные для людей товары и услуги», — добавил Глава государства.