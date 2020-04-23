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Зампред Гродненского облисполкома Елена Бубенчик покинула свой пост
23.04.2020 14:34 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Заместитель председателя Гродненского облисполкома Елена Бубенчик покинула свой пост. Информацию TUT.BY подтвердили в облисполкоме.
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По информации
— Я такими сведениями не располагаю. Когда будет какой-то официальный документ, тогда и можно что-то комментировать, — сказал помощник генерального директора Дмитрий Чугай.
Елена Бубенчик имеет несколько страниц в социальных сетях, наиболее активный аккаунт — в Instagram. Там мы задали экс-чиновнице вопрос о переходе на другую работу, однако ответа пока не получили.
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Заместитель председателя Гродненского облисполкома Елена Бубенчик покинула свой пост. Информацию TUT.BY подтвердили в облисполкоме.
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