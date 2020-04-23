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Зампред Гродненского облисполкома Елена Бубенчик покинула свой пост

23.04.2020 14:34 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Заместитель председателя Гродненского облисполкома Елена Бубенчик покинула свой пост. Информацию TUT.BY подтвердили в облисполкоме.


Фото: grodnonews.by

Информация о замглавы области сейчас удалена с официального сайта Гродненского облисполкома.

По информации некоторых источников, Елена Бубенчик будет работать заместителем генерального директора Гродненской табачной фабрики. Однако на предприятии эту информацию не подтверждают.

 — Я такими сведениями не располагаю. Когда будет какой-то официальный документ, тогда и можно что-то комментировать, — сказал помощник генерального директора Дмитрий Чугай.

Елена Бубенчик имеет несколько страниц в социальных сетях, наиболее активный аккаунт — в Instagram. Там мы задали экс-чиновнице вопрос о переходе на другую работу, однако ответа пока не получили.


Фото: скрин сайта

Елена Бубенчик — уроженка Горок. В 2000 году она окончила Белорусскую сельскохозяйственную академию. Но трудовую деятельность начала еще в 1998 году главным бухгалтером колхоза «Прогресс» Мостовского района. В 2009 году карьера молодой чиновницы пошла в гору, когда Бубенчик (до замужества — Агей) стала начальником отдела транспорта и коммуникаций Гродненского облисполкома. С 2012 по 2014 годы была вице-мэром Гродно. С января 2014 года — заместитель председателя Гродненского облисполкома, курировала экономические вопросы

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Теги: Гродно
 
 
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Заместитель председателя Гродненского облисполкома Елена Бубенчик покинула свой пост. Информацию TUT.BY подтвердили в облисполкоме.
 
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