Зампред Гродненского облисполкома Елена Бубенчик покинула свой пост

Источник материала: Tut.by

Заместитель председателя Гродненского облисполкома Елена Бубенчик покинула свой пост. Информацию TUT.BY подтвердили в облисполкоме.



Фото: grodnonews.by

Информация о замглавы области сейчас удалена с официального сайта Гродненского облисполкома.

По информации некоторых источников , Елена Бубенчик будет работать заместителем генерального директора Гродненской табачной фабрики. Однако на предприятии эту информацию не подтверждают.

— Я такими сведениями не располагаю. Когда будет какой-то официальный документ, тогда и можно что-то комментировать, — сказал помощник генерального директора Дмитрий Чугай.

Елена Бубенчик имеет несколько страниц в социальных сетях, наиболее активный аккаунт — в Instagram. Там мы задали экс-чиновнице вопрос о переходе на другую работу, однако ответа пока не получили.



Фото: скрин сайта

Елена Бубенчик — уроженка Горок. В 2000 году она окончила Белорусскую сельскохозяйственную академию. Но трудовую деятельность начала еще в 1998 году главным бухгалтером колхоза «Прогресс» Мостовского района. В 2009 году карьера молодой чиновницы пошла в гору, когда Бубенчик (до замужества — Агей) стала начальником отдела транспорта и коммуникаций Гродненского облисполкома. С 2012 по 2014 годы была вице-мэром Гродно. С января 2014 года — заместитель председателя Гродненского облисполкома, курировала экономические вопросы

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