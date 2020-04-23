Цены даже выросли. Застройщик предложил еще 30 квартир в ЖК «Фарфоровый» по цене от $1500 до $2000 за «квадрат»

В то время, как некоторые застройщики начинают снижать цены на квартиры в новостройках Минска, есть строительные компании, которые продолжают придерживаться выбранного курса и ценовой политики. Застройщик «ИНФОРЕАЛТ» решил стоимость квартир в ЖК «Фарфоровый» не снижать, и предложил дольщикам еще 30 апартаментов. К уже выставленным на продажу трех- и четырехкомнатным квартирам теперь добавились и двухкомнатные.

«Многофункциональный общественный центр в квартале улиц Кропоткина — ул. В. Хоружей — пр. Машерова — ул. Червякова» состоит из трех жилых домов, 4 подземных паркингов, 3 бизнес-центров, СПА-комплекса с бассейном и салоном красоты, пристроенного детского сада на 70 мест, продуктового магазина, фудкорта, боулинга с кафе, тренажерного зала и других объектов социальной инфраструктуры.

Сейчас застройщик предложил дольщикам купить еще 30 квартир: