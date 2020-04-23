ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Цены даже выросли. Застройщик предложил еще 30 квартир в ЖК «Фарфоровый» по цене от $1500 до $2000 за «квадрат»

23.04.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

В газете «Минский курьер» опубликована еще одна проектная декларация по ЖК «Фарфоровый». Теперь застройщик, помимо «трешек» и «четырешек», предлагает дольщикам еще и «двушки». Цены остались на уровне февральских — купить квартиру в новостройке Минска можно от $1500 за «квадрат».

Цены даже выросли. Застройщик предложил еще 30 квартир в ЖК «Фарфоровый» по цене от 00 до 00 за «квадрат»
Цены даже выросли. Застройщик предложил еще 30 квартир в ЖК «Фарфоровый» по цене от 00 до 00 за «квадрат»

В то время, как некоторые застройщики начинают снижать цены на квартиры в новостройках Минска, есть строительные компании, которые продолжают придерживаться выбранного курса и ценовой политики. Застройщик «ИНФОРЕАЛТ» решил стоимость квартир в ЖК «Фарфоровый» не снижать, и предложил дольщикам еще 30 апартаментов. К уже выставленным на продажу трех- и четырехкомнатным квартирам теперь добавились и двухкомнатные. 

«Многофункциональный общественный центр в квартале улиц Кропоткина — ул. В. Хоружей — пр. Машерова — ул. Червякова» состоит из трех жилых домов, 4 подземных паркингов, 3 бизнес-центров, СПА-комплекса с бассейном и салоном красоты, пристроенного детского сада на 70 мест, продуктового магазина, фудкорта, боулинга с кафе, тренажерного зала и других объектов социальной инфраструктуры.

Сейчас застройщик предложил дольщикам купить еще 30 квартир: 

  • 16 двухкомнатных квартир общей площадью от 50,77 кв.м. до 80,78 кв.м. Стоимость «квадрата» — $1500 — $2000.
  • 8 трехкомнатных квартир общей площадью от 83,75 кв. м до 117,5 кв.м. Стоимость «квадрата» — $ 1525 − $2000;
  • 6 четырехкомнатных квартир общей площадью от 103,27 кв. м до 139,99 кв.м. Стоимость «квадрата» — $ 1525 − $2000;
Цены даже выросли. Застройщик предложил еще 30 квартир в ЖК «Фарфоровый» по цене от 00 до 00 за «квадрат»
Цены даже выросли. Застройщик предложил еще 30 квартир в ЖК «Фарфоровый» по цене от 00 до 00 за «квадрат»
Цены даже выросли. Застройщик предложил еще 30 квартир в ЖК «Фарфоровый» по цене от 00 до 00 за «квадрат»
Цены даже выросли. Застройщик предложил еще 30 квартир в ЖК «Фарфоровый» по цене от 00 до 00 за «квадрат»

Напомним, на земельном участке площадью 4,3 га раньше находился знаменитый в свое время фарфоровый завод. Однако в 2013 году компания СООО «ИНФОРЕАЛТ» выкупила право застройки этой территории, правда, к строительству удалось приступить лишь в 2019 году. В начале 2020 года площадка выглядела так

Шесть секций первого жилого дома комплекса будут строиться одновременно, а сдавать его планируется по мере готовности пусковыми комплексами по секциям (подъездам). Ввод 1-й очереди планируется в IV квартале 2020 г., 2-й очереди — в III квартале 2021 г., комплекса — 2022 г. В жилых домах будут представлены 1-, 2-, 3-, 4-, 5-комнатные квартиры свободных планировок. На двух верхних этажах — квартиры с террасами.

Цены даже выросли. Застройщик предложил еще 30 квартир в ЖК «Фарфоровый» по цене от 00 до 00 за «квадрат»
Цены даже выросли. Застройщик предложил еще 30 квартир в ЖК «Фарфоровый» по цене от 00 до 00 за «квадрат»
Цены даже выросли. Застройщик предложил еще 30 квартир в ЖК «Фарфоровый» по цене от 00 до 00 за «квадрат»

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В газете «Минский курьер» опубликована еще одна проектная декларация по ЖК «Фарфоровый». Теперь застройщик, помимо «трешек» и «четырешек», предлагает дольщикам...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Сев кукурузы в Беларуси проходит с опережением графика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

22.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика