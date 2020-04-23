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Цены даже выросли. Застройщик предложил еще 30 квартир в ЖК «Фарфоровый» по цене от $1500 до $2000 за «квадрат»
23.04.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В газете «Минский курьер» опубликована еще одна проектная декларация по ЖК «Фарфоровый». Теперь застройщик, помимо «трешек» и «четырешек», предлагает дольщикам еще и «двушки». Цены остались на уровне февральских —
В то время, как некоторые застройщики
«Многофункциональный общественный центр в квартале улиц Кропоткина — ул. В. Хоружей — пр. Машерова — ул. Червякова» состоит из трех жилых домов, 4 подземных паркингов, 3 бизнес-центров, СПА-комплекса с бассейном и салоном красоты, пристроенного детского сада на 70 мест, продуктового магазина, фудкорта, боулинга с кафе, тренажерного зала и других объектов социальной инфраструктуры.
Сейчас застройщик предложил дольщикам купить еще 30 квартир:
Напомним, на земельном участке площадью 4,3 га раньше находился знаменитый в свое время фарфоровый завод. Однако в 2013 году компания СООО «ИНФОРЕАЛТ» выкупила право застройки этой территории, правда, к строительству удалось приступить лишь в 2019 году. В начале 2020 года площадка
Шесть секций первого жилого дома комплекса
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Цены даже выросли. Застройщик предложил еще 30 квартир в ЖК «Фарфоровый» по цене от $1500 до $2000 за «квадрат»
В газете «Минский курьер» опубликована еще одна проектная декларация по ЖК «Фарфоровый». Теперь застройщик, помимо «трешек» и «четырешек», предлагает дольщикам...
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