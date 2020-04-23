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Почему норвежская нефть не попала в белорусскую статистику?

23.04.2020 07:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь за январь-февраль импортировала 903,2 тыс. тонн нефти, что на 69,4% меньше, чем в начале 2019 года. Эту информацию опубликовал Белстат.


Фото: train-photo.ru

При этом из России поступило 902,2 тысячи тонн нефти, а из Казахстана — чуть более 1 тысячи тонн.

Согласно официальной статистике, в денежном выражении импорт сократился на 71,1% до 306,2 млн долларов.

Средняя цена импорта из РФ составила 339 долларов за тонну и была ниже на 5,7%, чем в начале 2019 года. Из Казахстана нефть поставлялась по 370 долларов за тонну.

В начале текущего года поставщиками российской нефти в Беларусь были компании группы «Сафмар» Михаила Гуцериева. По информации TUT.BY, за два месяца они поставили более 700 тысяч тонн по нефтепроводу, 200 тысяч тонн — по железной дороге.

В январе-феврале нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке работали с загрузкой около 50% в связи с отсутствием долгосрочных контрактов с крупными российскими поставщиками. В этот период помимо сырья, которое поставляли компании Гуцериева, заводы перерабатывали имевшиеся запасы с 2019 года, белорусскую и технологическую нефть.

Беларусь также закупила 86 тысяч тонн норвежской нефти Johan Sverdrup, первая партия которой поступила на «Нафтан» 26 января. Весь груз был доставлен из порта Клайпеды по железной дороге в Новополоцк в течение двух недель. Однако поставка нефти из Норвегии в данных Белстата не отразилась.

— Норвежская нефть — это не равно норвежский поставщик. Сырье с месторождения Johan Sverdrup было приобретено у французского трейдера (Totsa, торгового подразделения Total), который участвует в проекте по добыче нефти в Норвегии. Документальное оформление сделки заняло время. Информация о ней может быть отражена в статистике за март, — пояснили TUT.BY в концерне «Белнефтехим».

Что касается экспорта белорусских нефтепродуктов, то по итогам января-февраля он сократился на 62,4% до 736,7 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В стоимостном выражении поставки топлива снизились на 59,1% до 375 млн долларов. Экспорт в Украину сократился на 12,1% до 202,4 млн долларов. Поставки в Великобританию и Нидерланды просели более основательно — до 98,3 млн и 50,3 млн долларов соответственно.

 
 
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За январь-февраль Беларусь импортировала 903,2 тыс. нефти, что на 69,4% меньше, чем в начале 2019 года. Эту информацию опубликовал Белстат.
 
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