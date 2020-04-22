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На кукурузокалибровочных заводах готовят последние партии семян

Кукурузой засеяно 65 тысяч гектаров белорусских угодий

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сев кукурузы в Беларуси проходит с опережением графика Особенно активно идет сев кукурузы в Гомельской области. Семена тщательно готовят, чтобы они могли справляться с любыми капризами погоды. В итоге они получают...

Особенно активно идет сев кукурузы в Гомельской области. Семена тщательно готовят, чтобы они могли справляться с любыми капризами погоды. В итоге они получают своего рода иммунитет от всех болезней. Как это происходит - из самого кукурузного района страны репортажМозырский район - самый кукурузный и в Гомельской области, и в стране. Под эту культуру здесь отведено более половины всех угодий. Сейчас закладывают семена на силос. Попутно и на зерно. Обязательно - агротехнический контроль. Для этого - специальные приборы: замер влаги и температуры почвы на глубине 5 сантиметров.Температура почвы составляет 12 градусов на данный момент. Такая температура оптимальна для посева кукурузы.В целом по стране под кукурузу на силос отвели 853 тысячи гектаров. На зерно - почти 300. Объемы большие. А вот сроки - прежние. Но, кажется, аграриям и эта задача по силам. Темпы сева кукурузы опережают прошлогодние. Площади под нее в этом году - более миллиона гектаров. И больше всего именно в Гомельской области.С 20 апреля - оптимальное время, чтобы сеять кукурузу и на семена. Флагман в этом - экспериментальная база "Криничная". Цех обработки сырья - в круглосуточном режиме. Идет последний этап подготовки семечка к посеву. В деле - техника мировых стандартов. С ее помощью кукурузный янтарь получает своего рода иммунитет от всех болезней и даже вредителей. В нескольких метрах готовые семена уже загружают в грузовики. За ними едут за 400 километров из 500 хозяйств Беларуси.В сутки отправляют 350 тонн. Процесс в последнее время все чаще круглосуточный: весна ждать не любит. В целом на этот сезон предприятие планирует отгрузить почти 12 тысяч тонн семян. Потребности страны "Криничная" закроет примерно на 40%.Сев кукурузы на зерно и силос идет во всех регионах, кроме Витебского. Белорусские аграрии уже освоили 65 тысяч гектаров. А это, к слову, вдвое больше, чем в прошлом году.